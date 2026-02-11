Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Corruzione
11/02/2026 08:00:00

Corruzione, chiesto il rinvio a giudizio per Ferrantelli e altri consiglieri di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/1770793532-0-corruzione-chiesto-il-rinvio-a-giudizio-per-ferrantelli-e-altri-consiglieri-di-marsala.png

Cosa c'è alla base del consenso elettorale di alcune delle liste che, nel 2020, portarono il centrodestra marsalese e Massimo Grillo e vincere le elezioni?

 

La Procura della repubblica di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone, quasi tutti esponenti politici locali, accusate di concorso in “corruzione per l’esercizio della pubblica funzione”. 

 

Il processo è invocato per Pellegrino Guglielmo “Pino” Ferrantelli, di 78 anni, Michele Maurizio Accardi, di 59, Vanessa Titone, di 52, tutti consiglieri comunali di Marsala, eletti nell’ottobre 2020 nelle fila del centrodestra in liste a sostegno del sindaco Massimo Grillo (non coinvolto nell’indagine), Sara Accardi, di 36, figlia di Michele Maurizio, Antonio Giancana, di 26, consigliere comunale a Castelvetrano, e Vincenzo Monteleone, di 67, consigliere comunale a Custonaci. 

 

La prima udienza preliminare davanti al gup di Marsala è stata fissata per il prossimo 18 marzo. A sostenere l’accusa sono i pm Diego Sebastiani e Sara Varazi. Il procedimento è un filone dell’indagine, condotta dalla guardia di finanza, che nell’ottobre 2024 è sfociata in 14 misure cautelari di varia natura emesse dai gip dei tribunali di Marsala e Trapani su richiesta della procura europea (sede di Palermo) e della procura di Marsala. 

 

Secondo l’accusa, tra il 2021 e il 2022, i referenti del movimento politico “Via”, creato dall’ex senatore di Alcamo Antonino Papania (per lui, già in carcere nell’ambito di un’altra indagine, scattò un ordine di custodia cautelare ai domiciliari), che gestivano alcuni enti di formazione professionale, avrebbero dato o promesso posti di lavoro a parenti dei consiglieri comunali coinvolti, in cambio del sostegno al movimento di Papania.

 

 Tra gli enti coinvolti, il Centro siciliano per la formazione professionale, che beneficiava di finanziamenti europei e regionali. 

 

Qui un approfondimento della vicenda su Tp24.

 

A difendere i sei che il 18 marzo dovranno comparire davanti al gup del tribunale di Marsala sono gli avvocati Paolo Paladino, Paolo Pellegrino, Guglielmo Ivan Gerardi (anche lui consigliere comunale e assessore nella giunta Grillo), Andrea e Stefano Pellegrino, Francesco Messina e Giuseppe De Luca.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...