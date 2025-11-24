Sezioni
Cittadinanza
24/11/2025 20:00:00

Crolla di nuovo la pista ciclabile di San Leone, Mareamico: "Servono interventi urgenti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/crolla-di-nuovo-la-pista-ciclabile-di-san-leone-mareamico-servono-interventi-urgenti-450.jpg

Come era purtroppo facilmente prevedibile, è nuovamente crollata la pista ciclabile di San Leone, ad Agrigento. Senza opere di difesa a mare, le mareggiate continuano a erodere la costa e ad aprire varchi sempre più profondi.

 

Questa volta a essere seriamente a rischio non è solo il tratto di pista ciclabile già più volte compromesso, ma anche la stessa carreggiata del viale delle Dune, dove l’erosione marina ha raggiunto la striscia d’asfalto mettendo in pericolo la viabilità e la sicurezza di residenti e turisti.

Da anni si parla della necessità di realizzare interventi stabili — barriere frangiflutti, protezioni costiere, opere di consolidamento — ma, nonostante gli annunci, la situazione resta invariata. Adesso la fragilità del litorale si presenta in tutta la sua gravità.

 

A rilanciare l’allarme è l’associazione Mareamico, che ha diffuso un video-denuncia documentando il nuovo cedimento e chiedendo un’azione immediata. «Senza interventi strutturali, continueremo a vedere crolli su crolli», sottolineano gli attivisti. Gli interventi promessi da Regione, Genio Civile e Comune di Agrigento — programmati per la messa in sicurezza del litorale — non sono più rinviabili. Ogni mareggiata rischia di cancellare un altro pezzo di costa, aggravando un’emergenza ambientale e infrastrutturale ormai cronica.

 

 









