Marsala: al Lungomare Boeo, le opere di protezione della costa sono davvero efficaci?
A Marsala, l’intervento recentemente concluso per mettere in sicurezza la sede stradale al Lungomare Boeo, dove da anni l’erosione marina scava sotto il muro di contenimento è sufficiente? E' davvero efficace?
Nel video che pubblichiamo qui sotto si vede chiaramente come un mare di semplice maestrale, neppure particolarmente violento, riesca senza difficoltà a scavalcare la barriera frangiflutti e ad aggredire nuovamente la costa. È un fatto che mette in discussione non soltanto l’efficacia dell’opera, ma anche la correttezza dell’impianto progettuale che l’ha generata.
Un’opera pensata per proteggere…
La barriera di scogli posizionata a difesa della costa avrebbe dovuto attenuare la forza delle onde, impedendo che il mare continuasse a erodere il piede del muro. Ma le immagini raccontano un’altra storia: la protezione non funziona, l’acqua arriva con violenza sotto la struttura e il rischio per la stabilità della sede stradale rimane intatto.
Se un normale maestrale è sufficiente a rendere inefficace la difesa, viene spontaneo chiedersi cosa potrà accadere con eventi meteomarini più intensi.
