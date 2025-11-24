Sezioni
Cittadinanza
24/11/2025 11:32:00

Marsala: al Lungomare Boeo, le opere di protezione della costa sono davvero efficaci? 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/1763980361-0-marsala-al-lungomare-boeo-le-opere-di-protezione-della-costa-sono-davvero-efficaci.png

A Marsala, l’intervento recentemente concluso per mettere in sicurezza la sede stradale al Lungomare Boeo, dove da anni l’erosione marina scava sotto il muro di contenimento è sufficiente? E' davvero efficace?

 

Nel video che pubblichiamo qui sotto si vede chiaramente come un mare di semplice maestrale, neppure particolarmente violento, riesca senza difficoltà a scavalcare la barriera frangiflutti e ad aggredire nuovamente la costa. È un fatto che mette in discussione non soltanto l’efficacia dell’opera, ma anche la correttezza dell’impianto progettuale che l’ha generata.

 

Un’opera pensata per proteggere…

La barriera di scogli posizionata a difesa della costa avrebbe dovuto attenuare la forza delle onde, impedendo che il mare continuasse a erodere il piede del muro. Ma le immagini raccontano un’altra storia: la protezione non funziona, l’acqua arriva con violenza sotto la struttura e il rischio per la stabilità della sede stradale rimane intatto.

Se un normale maestrale è sufficiente a rendere inefficace la difesa, viene spontaneo chiedersi cosa potrà accadere con eventi meteomarini più intensi. 
 









