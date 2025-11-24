Sezioni
Cittadinanza
24/11/2025 14:58:00

Marsala, autobotti del Comune parcheggiate sul marciapiede: "Chi controlla i controllori?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/1763995761-0-marsala-autobotti-del-comune-parcheggiate-sul-marciapiede-chi-controlla-i-controllori.jpg

Una scena che, purtroppo, racconta molto dello stato di (in)civiltà in cui versa Marsala. A scriverci è un lettore, che questa mattina — poco dopo le 10 — percorrendo via Alcide De Gasperi, davanti all’ex Palazzo di Giustizia (oggi sede di alcuni uffici comunali e del Giudice di Pace), ha notato due autobotti del Servizio Idrico Integrato del Comune parcheggiate interamente sul marciapiede.

Non una semplice “fermata veloce”, ma una sosta che, come si vede dalla descrizione inviata alla redazione, impediva del tutto il passaggio dei pedoni, costringendo chiunque a scendere in strada. Con un dettaglio tutt’altro che irrilevante: si tratta proprio di mezzi pubblici, utilizzati in questi giorni per l’emergenza idrica.

“È una violazione dell’articolo 158 del Codice della Strada — scrive il lettore — che vieta sia la fermata che la sosta sul marciapiede. Come possiamo pretendere che i cittadini rispettino le regole, se i veicoli del Comune vengono parcheggiati così?”.

Una riflessione che apre un tema più ampio: l’esempio dato dalle istituzioni. Perché se le regole – soprattutto quelle basilari, come lasciare libero un marciapiede – non vengono rispettate da chi dovrebbe farle rispettare, il messaggio che passa è devastante.

Il lettore chiude citando Giovenale: “Quis custodiet ipsos custodes?” — chi sorveglierà i sorveglianti?

Una domanda che oggi, nel pieno dell’emergenza idrica e in una città già provata da degrado diffuso e servizi in difficoltà, suona particolarmente attuale.









