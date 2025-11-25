i25 Novembre: le Regionali, nuovo piano di pace, i russi attaccano Kiev

25/11/2025 07:04:00

E' il 25 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Le elezioni regionali hanno visto trionfare la Lega in Veneto con Alberto Stefani, in Campania e in Puglia il centrosinistra con Roberto Fico e Antonio Decaro. Il dato più impressionante è l’astensionismo oltre il 55 per cento. Gli scenari futuri, poi, delineano un possibile pareggio tra destra e sinistra e suggeriscono di mettere mano alla legge elettorale

• Una nuovo piano di pace in 19 punti, è stato elaborato da Usa, Unione Europea e Ucraina. Mosca ha già detto che non va ma Trump sembra approvare l’iniziativa



• Stanotte i russi hanno attaccato Kiev, ci sono almeno due morti

• Il presidente cinese Xi Jinping ha telefonato al suo omologo americano elogiando gli sforzi della Casa Bianca per arrivare a una pace in Europa. Xi ha però anche ricordato a Trump che la questione Taiwan deve essere risolta

• In rete è comparso Jmail, un sito con tutte le carte segrete di Jeffrey Epstein, che stanno scuotendo la politica americana

• Una gruppo di 50 studenti degli oltre 300 rapiti in Nigeria in una scuola cattolica, è riuscito a fuggire dal commando che li aveva sequestrati

• Ornella Vanoni è stata salutata con un rito funebre accompagnato da alcune delle sue canzoni più famose, L’Appuntamento e Ma mi

• Nel torinese una donna di 38 anni ha partorito una bambina e l’ha gettata nel water. La piccola è stata soccorsa e salvata

• I bambini cresciuti nei boschi dell’Abruzzo, stando alle dichiarazioni del ministero dell’Istruzione, erano in regola con gli obblighi scolastici

• A Roma una coppia di giovani sui 20 anni è stata rapinata in un parco: dopo la razzia la ragazza è stata violentata da uno dei banditi

• Dieci anni di pena sono stati inflitti a un capo ultras del Milan e a uno dell’Inter

• Gravi disagi, soprattutto nei trasporti, saranno possibili venerdì a causa dello sciopero indetto dai Cobas

• I progetti di Credit Agricol su Bpm potrebbero trovare ostacoli nella normativa europea e nel precedente costituito da Unicredit

• La Procura di Milano ha messo sotto inchiesta il colosso Amazon: il sospetto è che sia stata importata merce di contrabbando dalla Cina

• È stato ritirato dal mercato un orsetto di peluche animato dall’intelligenza artificiale: dava consigli anche di ordine sessuale ai bambini che lo maneggiavano

• Una donna thailandese di 65 anni, data per morta, ha bussato dalla bara ed è stata tirata fuori

• Il presidente del Senato La Russa è tornato sul caso Garofani chiedendo le dimissioni del funzionario del Quirinale. Poi però ha ridimensionato le sue affermazioni

• In Cisgiordania l’esercito israeliano ha ucciso un uomo accusato di terrorismo che si nascondeva a Nablus. Intanto a Gaza è iniziato un festival di cinema per bambini

• In Colombia 17 ragazzini sono stati liberati dopo essere finiti nella mani di una setta ultraortodossa ebraica

• Due giovani texani progettavano di assaltare una piccola isola caraibica, uccidere tutti gli uomini e rendere schiave le donne: la polizia li ha arrestati

• I sovranisti svizzeri contestano gli accordi tra la Confederazione e l’Europa: un loro capo ha infilzato il trattato di cooperazione con un’alabarda

• In Uk Zack Polanski, leader dei Verdi e astro nascente della scena londinese, nei sondaggi ha raggiunto il 17 per cento, quasi quanto il premier laburista Starmer

• La pubblica accusa ha chiesto che non vengano concessi i domiciliari ai due giovani di 18 anni che, assieme a tre minori, hanno accoltellato uno studente della Bocconi riducendolo in fin di vita

• Due giovani sostenitori dell’Ascoli under 15 sono stati aggrediti da un tifoso della Sambenedettese

• A Milano un ucraino di 19 anni, dopo aver subito il furto del cellulare, ha acciuffato il ladro e lo ha picchiato fin quasi a ucciderlo

• In Serie A il Torino sconfitto in casa dal Como 1-5 è stato contestato dai tifosi. Nell’altro posticipo Sassuolo e Pisa hanno pareggiato 2-2

• La Coppa Davis ha registrato un record di spettatori in tv (oltre 3 milioni e 600 mila) e di presenze agli incontri a Bologna

• Un raro disegno di Michelangelo per la Cappella Sistina andrà all’asta a New York a marzo 2026

• Sono morti il cantante reggae Jimmy Cliff (81 anni), lo stilista irlandese Paul Costelloe (80), l’attore indiano Dharmendra (89), l’attore tedesco Udo Kier (81)



Titoli

Corriere della Sera: Regionali, voto senza scosse

la Repubblica: Regionali, avviso a Meloni

La Stampa: Le regionali spaventano Meloni

Il Sole 24 Ore: Wall Street ancora in rally (+2,8%)

Avvenire: Il non-voto dei disillusi

Il Messaggero: Il Veneto al centrodestra / Campania e Puglia a sinistra

Il Giornale: La sinistra s’inventa la spallata

Leggo: Donne, l’incubo è in casa

Qn: Campo largo, successo al Sud / Il Veneto resta al centrodestra

Il Fatto: Chi non salta/ vince / le elezioni

Libero: La foglietta di Fico della sinistra

La Verità: La Russa riapre il caso Quirinale

Il Mattino: Campania, Fico governatore

il Quotidiano del Sud: Astenuti maggioranza assoluta

il manifesto: Questione / meridionale

Domani: Regionali, Meloni non balla più / Vince il campo largo, bene la Lega



