Salemi, sarà ricollocata oggi la panchina rossa in piazza Impastato

26/11/2025 07:30:00

Come ci aveva dichiarato la presidente della FIDAPA Franca Ferro, oggi pomeriggio alle ore 16,30 nel Piazzale Peppino Impastato sarà ricollocata la Panchina Rossa, simbolo della memoria e della lotta contro la violenza sulle donne, che era stata ridotta in pezzi ad opera ignoti nei giorni scorsi.

L’area oggetto di una sconsiderata incursione vandalica ritorna così al suo stato precedente grazie all’Amministrazione comunale che è intervenuta facendo allestire una nuova panchina, che poi è stata ridipinta di rosso dall’Associazione FIDAPA di Salemi e dai volontari del SCU dell’associazione Co.Tu.Le Vi.

Il sindaco Vito Scalisi ha fatto sapere, in modo informale attraverso i social, che “parallelamente sono state attivate le Forze dell’Ordine per le verifiche necessarie e che la Prefettura, informata dell’accaduto, ha manifestato la propria disponibilità a fornire supporto per ogni azione utile”.

Il sindaco ha inoltre invitato la cittadinanza a evitare conclusioni affrettate circa l’indicazione di presunti responsabili senza che si abbiano riscontri certi, ricordando che in occasioni come queste occorre mantenere un confronto pubblico improntato alla responsabilità e al rispetto.

I cittadini sono invitati a partecipare all'evento.




