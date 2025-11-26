Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
26/11/2025 07:30:00

Salemi, sarà ricollocata oggi la panchina rossa in piazza Impastato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/salemi-sara-ricollocata-oggi-la-panchina-rossa-in-piazza-impastato-450.jpg

Come ci aveva dichiarato la presidente della FIDAPA Franca Ferro, oggi pomeriggio alle ore 16,30 nel Piazzale Peppino Impastato sarà ricollocata la Panchina Rossa, simbolo della memoria e della lotta contro la violenza sulle donne, che era stata ridotta in pezzi ad opera ignoti nei giorni scorsi. 

L’area oggetto di una sconsiderata incursione vandalica ritorna così al suo stato precedente grazie all’Amministrazione comunale che è intervenuta facendo allestire una nuova panchina, che poi è stata ridipinta di rosso dall’Associazione FIDAPA di Salemi e dai volontari del SCU dell’associazione Co.Tu.Le Vi. 

Il sindaco Vito Scalisi ha fatto sapere, in modo informale attraverso i social, che “parallelamente sono state attivate le Forze dell’Ordine per le verifiche necessarie e che la Prefettura, informata dell’accaduto, ha manifestato la propria disponibilità a fornire supporto per ogni azione utile”.

Il sindaco ha inoltre invitato la cittadinanza a evitare conclusioni affrettate circa l’indicazione di presunti responsabili senza che si abbiano riscontri certi, ricordando che in occasioni come queste occorre mantenere un confronto pubblico improntato alla responsabilità e al rispetto.

I cittadini sono invitati a partecipare all’evento.



Cittadinanza | 2025-11-26 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/il-mercato-settimanale-di-castelvetrano-sta-sparendo-250.jpg

Il mercato settimanale di Castelvetrano sta sparendo

Fino a cinque anni fa, il martedì mattina in piazza Ciaccio Montalto, a Castelvetrano, era un’altra cosa. Una folla di bancarelle, di voci, merce e facce, e un afflusso continuo di gente dal primo mattino. Oggi, nel 2025, quello stesso...







Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...