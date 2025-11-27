21 Novembre: il governo e le riforme, la manovra e l'oro, il ddl stupro

27/11/2025 07:03:00

E' il 21 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A tre giorni dalle regionali il governo accelera su premierato e legge elettorale. A rilanciare le riforme, Fazzolari e La Russa. Le opposizioni pronte alle barricate

• Elly Schlein andrà ad Atreju ma solo se ci sarà un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Adesso bisogna capire se la presidente del Consiglio dirà di sì oppure no

• Via libera all’oro della Banca d’Italia che (forse) passerà allo Stato «in nome del Popolo italiano». Ma il tema di competenza della Bce

• Sono 105 gli emendamenti alla manovra dichiarati inammissibili. Diciotto per materia e 87 per copertura

• Si continua a discutere sul ddl stupro. Sul tavolo, l’onere della prova, le pene, il consenso. Ma è possibile che nessuno si sia posto questi problemi prima che passasse all’unanimità alla Camera?

• Nuova condanna per Nicolas Sarkozy. Il processo, questa volta non riguarda Gheddafi ma un giro di fatture false. L’ex presidente però non andrà in carcere

• A Washington un afghano di 29 anni, in un attacco mirato, ha sparato in testa a due soldati della Guardia nazionale. Sono gravemente feriti. Trump, in Florida per il Ringraziamento, ha mandato altre 500 guardie

• In una clamorosa telefonata Steve Witkoff consiglia all’ex ambasciatore russo Jurij Viktorovič Ušakov come ingraziarsi Trump, e gli offre territori in cambio della pace. Trump lo difende. Fubini si chiede chi lo ha tradito

• Katie Rogers del New York Times sostiene che Trump stia mostrando i primi segni di vecchiaia. Lui le risponde insultandola: «Brutta, sia dentro sia fuori».



• A Hong Kong un complesso residenziale è andato a fuoco. Il bilancio provvisorio conta 44 morti e 279 dispersi. Pare che l’allarme non sia scattato. Tre gli arresti

• L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è in carcere. La sua cella, 12 metri quadrati, è dotata di tv, aria condizionata, bagno privato e una scrivania. Ci dovrà passare 27 anni

• Le tasse per gli inglesi aumenteranno di 26 miliardi di sterline. Ieri a Londra la cancelliera Reeves ha presentato la finanziaria

• L’avvocato della famiglia del bosco ha rimesso il mandato, e il ministro Nordio pensa a un’azione disciplinare per i magistrati

• Ergastolo in via definitiva per Marco Bianchi e un nuovo processo per il fratello Gabriele. I due sono accusati di aver pestato a morte Willy Monteiro, aspirante cuoco di 21 anni

• Dopo 237 giorni, Federica Brignone è tornata sugli sci. La campionessa sogna già Cortina, ma il recupero sarà lungo

• La Fiamma olimpica è stata accesa ieri a Olimpia. Prima di arrivare a Milano il 6 febbraio percorrerà 12 mila chilometri. A portarla 10.001 tedofori

• La Svizzera ha chiesto i danni agli attivisti della Flotilla: fino a 1.100 euro per l’assistenza consolare dopo l’arresto in Israele

• Con 42 milioni di abitanti la capitale dell’Indonesia, Giacarta, è diventata la città più grande del mondo (ma presto dovrà evacuare)

• Santa Sede, il bilancio torna in attivo grazie alla riforma di Francesco e alle donazioni. Oggi Leone XIV vola in Turchia

• Un altro colpo di stato in Guinea Bissau. Domenica scorsa si era votato per le presidenziali

• Un ex alto funzionario del ministero della Cultura francese ha drogato con diuretici 247 donne che si erano candidate per un posto. Godeva nel vederle urinare

• Morire a 15 anni e non poter essere ricordato con un fiore: «Se tutti mettono un fiore per ogni morto, Milano sarebbe una pattumiera»

• Nel pisano un marocchino di 23 anni è stato arrestato per aver violentato una bambina di sei anni, un’amichetta dei suoi figli

• A Reggio Calabria una donna ha ricattato un uomo dopo avere avuto un rapporto intimo a pagamento con lui. Duecento euro per non postare un video piccante di loro due. Arrestata

• L’ex modella Antonia Dell’Atte è tornata a raccontare le violenze subite dall’ex marito e Mediaset lo taglia dalla tv spagnola

• A Roma un giovane di 19 anni è stato accoltellato perché s’era rifiutato di comprare 10 euro di fumo a un ragazzo di 17. Sta bene

• Krystyna Mykhalchuk, la colf di 28 anni accusata di aver gettato dalla finestra del terzo piano Rosanna Aber, di 77, è stata condannata a 18 anni di reclusione

• In Champions l’Atalanta ha sconfitto l’Eintracht 3-a 0 e l’Inter ha perso 2 a 1 contro l’Atlético Madrid

• In caso di qualificazione ai Mondiali, l’Italia di Gattuso sarà in quarta fascia insieme con le altre qualificate ai play-off e non in seconda come da ranking Fifa

• Inaugurata a Roma «casa Pasolini». Si tratta del primo appartamento acquistato dal poeta nel 1951, comprato all’asta dai Valsecchi e donato, ristrutturato, allo Stato

• Sono morti Marcella Gori, una delle ultime superstiti della strage di Pratale (96 anni), il fotografo Giancarlo Saliceti (89), l’attore americano Jack Shepherd (85) e Paola, la nonna del neo governatore del veneto Alberto Stefani



Titoli

Corriere della Sera: «Consenso, faremo la legge»

la Repubblica: Attacco contro i soldati / Trump blinda Washington

La Stampa: Stupri, lo sgambetto di Salvini

Avvenire: Anonima Nigeria

Il Messaggero: Manovra, norma per Roma

Il Giornale: La sinistra dei furbetti

Leggo: «Vietare i social agli under 16»

Qn: Stop alla legge antistupro / È scontro sul consenso

Il Fatto: Sempre meno elettori / e sempre più assessori

Libero: «Premier, voto, riforme / Ecco cosa succede ora»

La Verità: Gli stranieri stuprano bambine / La politica litiga sul consenso

Il Mattino: Fico, spazio alle aree interne

il Quotidiano del Sud: Rispunta il premierato

il manifesto: Occhio non vede

Domani: Affari, bed & breakfast e peculato / E Crosetto incassa 250mila euro



