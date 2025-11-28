Sezioni
28/11/2025 11:20:00

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura della persona

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona-450.jpg

A Erice Casa Santa, lungo la provinciale che porta alla funivia, Fisiomedical è diventato un riferimento per riabilitazione, fisioterapia, attività motorie e odontoiatria. Il progetto nasce dall’idea e dall’esperienza del professor Claudio Marino e della moglie, la professoressa Giusy Ingoglia, che dopo anni nella gestione di piscine e palestre hanno deciso di creare un centro dedicato alla riabilitazione in acqua, servizio che mancava nel territorio.

La piscina riabilitativa è il cuore della struttura: acqua a 33-34 gradi, sollevatore per chi ha ridotta mobilità, spazi pensati anche per neonati e bambini, con fasciatoi adiacenti alla vasca per evitare sbalzi di temperatura. Attorno si sviluppano trattamenti fisioterapici manuali e tecnologie come onde d’urto focali ecoguidate, laserterapia e strumenti ad alta risonanza. Il personale, fisiatri e terapisti, è formato a Villa Stuart e la struttura fa parte della rete nazionale Top Physio. Si effettuano anche visite con il fisiatra e con l’ortopedico.

La palestra accompagna i percorsi di recupero e propone attività per tutte le età: ginnastica posturale, medica, funzionale e corsi di ginnastica dolce per over ’80, con lezioni individuali o in piccoli gruppi.

La piscina propone corsi di acquaticità neonatale, attività mamma-baby, baby nuoto, programmi per gestanti e acqua training, ovvero attività ad alta intensità in acqua, il tutto in un ambiente caldo e controllato che favorisce benessere e movimento.

Il reparto odontoiatrico è affidato alla dottoressa Giorgia Marino, che concentra il suo lavoro sulla prevenzione e sul mantenimento dei tessuti dentari: sedute GBT, controlli periodici e attenzione alla salute di gengive e osso per evitare trattamenti più invasivi. Con lei opera uno specialista in ortognatodonzia e un chirurgo orale, il dottor Speranza di Verona.

A coordinare le attività c’è Jessica Marino, figura chiave nella gestione quotidiana.

L’intervista completa al Prof. Claudio Marino è disponibile qui sotto.

 

Fisiomedical – Erice Casa Santa, SP Trapani-Erice n.3B (di fronte alla funivia)
Tel. 0923 871069 – fisiomedicalgroup.it
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









