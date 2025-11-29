Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
29/11/2025 11:57:00

Acqua, torna l'erogazione regolare nel centro storico di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/1764413958-0-acqua-torna-l-erogazione-regolare-nel-centro-storico-di-trapani.jpg

Dopo giorni di incertezza e turnazioni serrate, Trapani vede finalmente un primo ritorno alla normalità nella distribuzione dell’acqua. Oggi, nel centro storico, l’erogazione è tornata regolare, mentre domani – domenica 30 novembre – toccherà a Trapani Nuova rientrare pienamente nei consueti orari di distribuzione.

 

Il Comune conferma inoltre che si sta recuperando progressivamente il calo idrico causato dal fermo tecnico dei tre giorni a inizio settimana. Un lavoro reso possibile anche dal supporto costante della Protezione civile regionale, che continua a garantire il servizio autobotti per le zone ancora più fragili. Per richiedere un intervento urgente è attivo il numero: 320 4311674.

 

Nel frattempo Trapani rafforza il proprio ruolo nel sistema di emergenza idrica provinciale: da oggi, infatti, la città eroga 17 litri al secondo a favore delle comunità del Trapanese più colpite dalla crisi legata alla diga Garcia.









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...