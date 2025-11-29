Acqua, torna l'erogazione regolare nel centro storico di Trapani

Dopo giorni di incertezza e turnazioni serrate, Trapani vede finalmente un primo ritorno alla normalità nella distribuzione dell’acqua. Oggi, nel centro storico, l’erogazione è tornata regolare, mentre domani – domenica 30 novembre – toccherà a Trapani Nuova rientrare pienamente nei consueti orari di distribuzione.
Il Comune conferma inoltre che si sta recuperando progressivamente il calo idrico causato dal fermo tecnico dei tre giorni a inizio settimana. Un lavoro reso possibile anche dal supporto costante della Protezione civile regionale, che continua a garantire il servizio autobotti per le zone ancora più fragili. Per richiedere un intervento urgente è attivo il numero: 320 4311674.
Nel frattempo Trapani rafforza il proprio ruolo nel sistema di emergenza idrica provinciale: da oggi, infatti, la città eroga 17 litri al secondo a favore delle comunità del Trapanese più colpite dalla crisi legata alla diga Garcia.