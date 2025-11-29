15 milioni ai Comuni siciliani per la videosorveglianza. Soldi anche nel Trapanese

29/11/2025 18:00:00

Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro. L’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità ha approvato, infatti, con decreto del dirigente generale del dipartimento, la graduatoria degli enti ammessi ai contributi previsti dalla manovra ter approvata all'Ars nell’agosto scorso.

In provincia di Trapani i comuni a beneficiare del contributo sono Castelvetrano (132 mila euro), Poggioreale (98 mila euro), Salemi (131 mila euro), Santa Ninfa (149 mila euro), Vita (67 mila euro).

«Il mio governo – dice il presidente Renato Schifani – sostiene quelle amministrazioni che hanno necessità di potenziare la vigilanza nei propri territori, dando priorità alle aree che al momento sono sprovviste di sistemi adeguati di presidio e controllo. Continuiamo a portare avanti in maniera concreta il nostro impegno per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e sostenere l’impegno dei sindaci».

Alla scadenza dell’avviso, aperto dal 15 settembre al 15 ottobre scorsi, erano pervenute complessivamente 239 domande. Ammessi in graduatoria sono 109 progetti esecutivi e sulla base delle risorse disponibili, ne verranno finanziati 105.

«Questo intervento – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò – rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza. Grazie a questa misura, entro il 2026 molti Comuni potranno dotarsi di sistemi moderni di videosorveglianza, strumenti fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per il supporto alle attività di controllo del territorio. Continuiamo a lavorare affinché le amministrazioni locali possano disporre di mezzi efficaci e innovativi per rispondere alle esigenze reali delle comunità siciliane».

Nei prossimi giorni, il dipartimento procederà all’adozione dei provvedimenti per l’assunzione degli impegni di spesa a favore dei Comuni beneficiari sul capitolo del bilancio regionale, dedicato proprio agli interventi di videosorveglianza urbana per l’esercizio finanziario 2025.



