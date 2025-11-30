Sezioni
30/11/2025 11:03:00

Trapani, attenzione ai falsi volontari della Caritas che chiedono soldi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-11-2025/trapani-attenzione-ai-falsi-volontari-della-caritas-che-chiedono-soldi-450.jpg

Nei giorni scorsi numerosi fedeli hanno segnalato alla Diocesi di Trapani un fenomeno preoccupante: persone che si presentano nelle case come volontari della Caritas, chiedendo offerte “per i poveri” e per attività di beneficenza. Una pratica che, secondo quanto comunica la stessa Caritas diocesana, è completamente falsa.

 

Il direttore della Caritas chiarisce infatti che non è stata autorizzata alcuna raccolta porta a porta, né sono in corso campagne domiciliari per la raccolta di denaro o beni. Per questo invita i cittadini alla massima prudenza: chiunque dovesse imbattersi in questi presunti volontari è invitato a non aprire la porta, non consegnare offerte e segnalare immediatamente l’episodio alle forze dell’ordine.

La Caritas ricorda che le uniche raccolte ufficiali avvengono tramite canali istituzionali, parrocchie o iniziative comunicate pubblicamente. Qualsiasi altra richiesta, soprattutto porta a porta, deve essere considerata sospetta.

Un appello semplice ma necessario, soprattutto in tempi in cui la solidarietà può trasformarsi in occasione per truffatori senza scrupoli.









