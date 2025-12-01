Sezioni
Economia

» I nostri soldi
01/12/2025 15:25:00

Marsala è la città con gli affitti più bassi d’Italia secondo la classifica Idealista

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/marsala-e-la-citta-con-gli-affitti-piu-bassi-d-italia-secondo-la-classifica-idealista-450.png

Marsala si conferma la città dove affittare casa costa meno che altrove in Italia. A dirlo è l’ultimo report di Idealista, che ha analizzato i valori degli affitti aggiornati a ottobre 2025 e ha stilato una classifica dei quartieri più economici del Paese.

Il dato nazionale parla di un canone medio di 14,6 euro al metro quadro, in aumento del 4,1% su base annua. Numeri lontanissimi dalla realtà marsalese, dove i prezzi risultano tra i più bassi d’Italia e, soprattutto, concentrati in più aree della città.

 

Marsala domina la classifica: quattro quartieri nei primi cinque posti

Idealista ha preso in esame i singoli rioni urbani. E qui Marsala domina:

1° posto – Contrade extraurbane: 5,47 €/mq, con un calo del 10,4% in un anno
2° posto – Centro Urbano: 5,80 €/mq (+6,8%)
3° posto – Centro di Ragusa: 5,88 €/mq
4° posto – Stagnone (Marsala): 6,39 €/mq (+20,2%)
5° posto – Centro Storico (Marsala): 6,45 €/mq (–7,3%)

 

Marsala occupa quindi il primo, il secondo, il quarto e il quinto posto della graduatoria nazionale, risultando di gran lunga il centro con più quartieri “accessibili” in termini di affitto.

 

Per dare un’idea del divario, basti pensare che Milano supera i 20 euro/mq, arrivando in alcuni quartieri a toccare valori prossimi ai 30 euro/mq.

 

Perché Marsala costa così poco?

Il report non entra nelle motivazioni, ma alcuni fattori emergono chiaramente:

  • Ampia offerta di immobili, soprattutto nelle zone periferiche
  • Mercato locale meno influenzato da investitori e short rent
  • Domanda stabile ma non pressante
  • Valori storicamente più bassi rispetto alle altre città siciliane

 

Inoltre, la grande estensione del territorio comunale crea una forte differenziazione tra quartieri, con possibilità di scelta senza dover affrontare grandi variazioni di prezzo.

 

Un vantaggio competitivo per chi cerca casa

Per lavoratori, famiglie e studenti, Marsala si conferma una delle città più convenienti d’Italia in cui vivere in affitto. Non solo per i prezzi bassi, ma per il fatto che la convenienza non è circoscritta a un’unica zona: il mercato, al contrario, offre più quartieri economicamente accessibili, tutti sotto i 6,50 euro al metro quadro.

Il report completo di Idealista è disponibile qui:
https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2025/11/26/293329-i-quartieri-piu-economici-d-italia-per-affittare-casa-a-fine-2025









