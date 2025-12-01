Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
01/12/2025 09:59:00

E' morta Rosalia Diviccaro: una vita dedicata alla formazione, alla solidarietà e all'arte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764579649-0-e-morta-rosalia-diviccaro-una-vita-dedicata-alla-formazione-alla-solidarieta-e-all-arte.jpg

È scomparsa ieri Rosalia Diviccaro, figura molto stimata a Marsala per il suo lungo impegno nella formazione professionale e per l’attività svolta, sin dagli anni Ottanta, accanto alle persone con disabilità e a chi viveva situazioni di difficoltà.

Fu attiva nella Consulta Femminile e nella Lega contro la droga, contribuendo a costruire percorsi di sostegno e inclusione in un periodo storico in cui queste realtà muovevano i primi passi nel territorio.

Accanto al lavoro sociale e educativo, Rosalia Diviccaro è ricordata anche per la sua instancabile produzione di ceramiche e per le numerose mostre realizzate nell’arco di circa vent’anni: un’attività artistica che l’ha fatta conoscere e apprezzare da un’intera comunità.

Chi l’ha conosciuta ne ricorda la grande generosità, la disponibilità verso gli altri e l’attenzione verso centinaia di allievi che, negli anni, hanno trovato in lei una guida e un riferimento.

A darne notizia è il figlio, Nicola Napolitano, che con affetto chiede di ricordare «una persona speciale, benvoluta da tutti».

 

All'amico Nicola ed ai familiari le condoglianze della nostra redazione.


Se ne sono andati | 2025-11-28 20:06:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/marsala-addio-a-vito-buffa-250.jpg

Marsala, addio a Vito Buffa

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Vito Buffa, persona stimata e conosciuta a Marsala per la sua professionalità, la dedizione al lavoro e la profonda umanità con cui si è sempre...

Se ne sono andati | 2025-11-28 08:53:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/mazara-del-vallo-addio-a-salvatore-randazzo-250.jpg

Mazara del Vallo, addio a Salvatore Randazzo

È venuto a mancare all’età di 75 anni Salvatore Randazzo, nato a Mazara del Vallo il 6 maggio 1950 e scomparso il 24 novembre 2025 ad Augsburg, in Germania, dove viveva da tempo. La camera ardente è allestita presso...