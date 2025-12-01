E' morta Rosalia Diviccaro: una vita dedicata alla formazione, alla solidarietà e all'arte

01/12/2025 09:59:00

È scomparsa ieri Rosalia Diviccaro, figura molto stimata a Marsala per il suo lungo impegno nella formazione professionale e per l’attività svolta, sin dagli anni Ottanta, accanto alle persone con disabilità e a chi viveva situazioni di difficoltà.

Fu attiva nella Consulta Femminile e nella Lega contro la droga, contribuendo a costruire percorsi di sostegno e inclusione in un periodo storico in cui queste realtà muovevano i primi passi nel territorio.

Accanto al lavoro sociale e educativo, Rosalia Diviccaro è ricordata anche per la sua instancabile produzione di ceramiche e per le numerose mostre realizzate nell’arco di circa vent’anni: un’attività artistica che l’ha fatta conoscere e apprezzare da un’intera comunità.

Chi l’ha conosciuta ne ricorda la grande generosità, la disponibilità verso gli altri e l’attenzione verso centinaia di allievi che, negli anni, hanno trovato in lei una guida e un riferimento.

A darne notizia è il figlio, Nicola Napolitano, che con affetto chiede di ricordare «una persona speciale, benvoluta da tutti».

All'amico Nicola ed ai familiari le condoglianze della nostra redazione.