Trapani, alla Biblioteca Fardelliana si presenta il nuovo volume di “A spasso per Trapani”

02/12/2025 18:40:00

Venerdì 5 dicembre, alle 17.30, la Biblioteca Fardelliana ospiterà la presentazione del secondo volume di “A spasso per Trapani” di Giuseppe Romano, realizzato con la collaborazione di Salvatore Accardi. A introdurre l’incontro sarà lo scrittore trapanese Giacomo Pilati, mentre porterà i saluti istituzionali l’assessora alla Cultura del Comune di Trapani, Rosalia d’Alì. Il nuovo volume prosegue il viaggio nella memoria cittadina avviato da Romano nel primo capitolo dell’opera, intrecciando biografie, storie e figure che hanno dato forma all’identità trapanese. Attraverso il racconto delle targhe stradali e dei personaggi cui sono dedicate, l’autore riporta alla luce un mosaico umano composto da patrioti, garibaldini, medaglie militari, scrittori, medici, musicisti, pittori, scultori, magistrati, avvocati, imprenditori e protagonisti dimenticati. Un patrimonio spesso ignorato, che “A spasso per Trapani” restituisce alla comunità in modo puntuale e vivace. Nelle parole di Giacomo Pilati, Romano “preme il tasto della memoria ripercorrendo le gesta di eroi cittadini in un avvincente carosello di vicende misconosciute. Le biografie raccontate accendono immagini rare, quasi fantastiche, e potrebbero essere l’inizio di un saggio o di un romanzo”. Con questo secondo volume, aggiunge Pilati, l’autore “contribuisce a ricostruire una toponomastica mai casuale, segnata da destini straordinari, custodendo la memoria al di là dei numeri civici”. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per riscoprire la storia della città attraverso la vita di chi l’ha abitata e trasformata.



