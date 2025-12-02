Sezioni
Politica

Protagonisti
02/12/2025 06:00:00

Safina: "Schifani peggior governo. Marsala, Fici rischia di restare con il cerino in mano"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-11-2025/safina-schifani-peggior-governo-marsala-fici-rischia-di-restare-con-il-cerino-in-mano-450.jpg

Il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina è intervenuto al Volatore di Rmc101, affrontando i temi più caldi della politica siciliana: dalla mozione di sfiducia al presidente Schifani, alla crisi idrica, fino ai futuri equilibri politici a Marsala. Un’intervista in cui Safina picchia duro sul governo regionale e parla apertamente dei movimenti in città in vista delle amministrative 2026.

 

La mozione di sfiducia: "Condivido tutto, governo Schifani modello di lassismo"

Safina parla della mozione di sfiducia che sarà votata il 2 dicembre: «Ho sottoscritto la mozione, la condivido pienamente. Schifani parla di crescita del PIL, ma è merito dei fondi europei e del PNRR: senza, la Sicilia sarebbe in recessione». L’attacco è frontale: «Questo governo è un modello di lassismo: scandali, ritardi e zero risposte. Le cose gli accadono sotto il naso».

 

Crisi idrica: "Il problema non è la siccità, ma la cattiva gestione"

Sul tema della crisi idrica, Safina affonda: «In Sicilia sono caduti 14 miliardi di metri cubi d’acqua. Ce ne servono 1,2. Il problema non è che non piove: è che sprechiamo e non abbiamo gestito nulla». Sulla diga Trinità: «È assurdo sversare acqua in mare per mancate omologazioni note da quarant’anni. Musumeci non ha fatto niente, Schifani ha continuato a non fare nulla». E non manca una stoccata politica: «Si fanno i bypass adesso perché l’amichettismo ha garantito acqua all’Agrigentino. Così non si governa».

 

Numeri in aula: "Il parlamento abbia un sussulto d'orgoglio"

Servono 36 voti per far passare la sfiducia. Safina dice chiaramente: «Parleremo al senso di responsabilità dei colleghi. Il Parlamento più antico d’Europa deve dimostrare di essere anche il più autorevole». E ancora: «Serve un gesto di coraggio per riportare la Sicilia al voto e costruire un’alternativa al peggior governo della storia siciliana».

 

Campo largo: "Gli out-out non servono. Se c'è un nome forte, le primarie non sono necessarie"

Sulle dinamiche interne all’opposizione, Safina smorza i toni: «Gli out-out non costruiscono una coalizione. Le primarie sono uno strumento, ma non sono obbligatorie».

E ricorda: «In Campania e in Puglia abbiamo vinto con largo margine senza farle».

 

 

 

Marsala 2026: "Fici rischia di rimanere col cerino in mano"

Il passaggio più politico riguarda Marsala. Safina difende il progetto progressista che sostiene Andreana Patti e lancia un messaggio diretto a Nicola Fici: «I suoi elettori dovrebbero convincerlo a non tradire le sue radici. Se vuole andare a destra, lo dica chiaramente».

E ancora più netto: «Per quello che registro, Fici rischia di rimanere col cerino in mano. Non vedo dichiarazioni, non vedo movimenti: vedo solo imbarazzi e difficoltà nel centrodestra». Poi il confronto col metodo del centrosinistra: «Noi non costruiamo alleanze dentro il palazzo. Parliamo con la città, sui temi. È l’unico approccio che può essere vincente».

 

"L'amministrazione Grillo ha gestito solo potere"

Safina chiude con un giudizio sull’attuale governo della città: «A Marsala in questi anni si è gestito solo potere, non i problemi dei cittadini. Noi vogliamo riportare al centro le istituzioni, non la divisione delle poltrone».









