Mazara: sequestrato furgone utilizzato per raccogliere abusivamente rifiuti ingombranti

03/12/2025 17:05:00

Il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, sotto la direzione del comandante Menfi, ha sequestrato un furgone utilizzato per raccogliere e trasportare rifiuti ingombranti senza alcuna autorizzazione. Il mezzo veniva impiegato per attività totalmente irregolari, privo del necessario formulario e con destinazione finale dei materiali non dichiarata.

Il veicolo è stato intercettato dagli agenti durante i controlli sul territorio e posto sotto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, dopo aver accertato la gestione abusiva di rifiuti, compresi materiali ferrosi. Il proprietario è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra in un più ampio piano di monitoraggio ambientale condotto dalla Polizia Municipale, che combina controlli su strada e verifiche attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, spesso decisivo per individuare irregolarità e movimenti sospetti.

Dal Comune, intanto, arriva un invito ai cittadini: per disfarsi correttamente degli ingombranti è disponibile un servizio gratuito di ritiro a domicilio, prenotabile chiamando il numero 0923 671839. Un modo semplice per evitare abbandoni illegali e contribuire al decoro urbano.



