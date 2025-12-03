Erice si accende per EricèNatale: mercatini, presepi e grandi eventi fino al 6 gennaio

03/12/2025 11:44:00

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il borgo medievale di Erice torna a essere uno dei centri natalizi più affascinanti della Sicilia grazie a EricèNatale, un mese di appuntamenti tra tradizione, arte e spettacolo. Le vie acciottolate si illuminano di luci calde, l’aria profuma di dolci tipici e piazza Umberto I si riempie di artigiani, idee regalo e sapori locali, diventando una tappa imperdibile per chi ama il Turismo a Trapani.

Il percorso dei Mercatini di Natale comprende stand di artigianato, ceramiche, opere in legno, tessuti, presepi fatti a mano e prodotti gastronomici della tradizione ericina. Non mancano specialità come spince, cassatelle e il vin brulè, ormai adottato con entusiasmo anche a queste latitudini per scaldare le fredde giornate in quota.

Al centro della rassegna c’è il celebre Borgo dei Presepi, un itinerario diffuso con oltre trenta natività custodite in chiese, cortili storici, vicoli e botteghe. Tra i più attesi c’è il grande presepe meccanico di Palazzo Sales, realizzato con scenografie illuminate e figure in movimento, e il suggestivo “Presepe Sportivo” allestito al Polo Museale Cordici, ispirato alla designazione di Erice come Città Europea dello Sport 2027.

Per la prima volta in Sicilia, il Palazzo Comunale ospita una collezione di oltre cento schiaccianoci e carillon provenienti dalla tradizione tedesca del legno scolpito. Un’esposizione unica che unisce pezzi classici, raffigurazioni di personaggi storici e soggetti pop, insieme a villaggi animati che incantano grandi e bambini.

Il calendario degli eventi è fitto: spettacoli teatrali, concerti natalizi, esibizioni degli zampognari itineranti, letture per bambini, laboratori creativi e visite guidate. La Casa di Babbo Natale, allestita in piazzetta San Giuliano, diventa il punto di riferimento per le famiglie, con attività e incontri dedicati ai più piccoli.

Per la notte di San Silvestro, piazza della Loggia si trasforma in una grande pista all’aperto con musica internazionale, DJ set e un’atmosfera festosa che culminerà allo scoccare della mezzanotte con lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Anche le frazioni partecipano con iniziative diffuse: a Villa Mokarta il concorso “Balcone Illuminato” colora le case, a Contrada Pegno sono previste degustazioni e presepi scolastici, mentre a Napola l’arrivo dei Re Magi e della Befana chiuderà simbolicamente il periodo delle feste.

Chi programma una visita può orientarsi facilmente tra tutte le attrazioni scegliendo tra le proposte di Cosa vedere a Erice e concedendosi una pausa nei migliori Ristoranti Erice, perfetti per assaporare il borgo anche a tavola. Erice, ancora una volta, si conferma uno dei luoghi più magici in cui vivere il Natale.



