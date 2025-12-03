Rifiuti a Trapani: 32 vigili urbani contro 130 necessari. Ecco cosa prevede il piano 2026

03/12/2025 06:00:00

Sono 32 i vigili urbani a Trapani, contro i 130 che la polizia Locale aveva tra il 2008 e il 2009. Un dato che pesa.Ed è con questa forza ridotta che la città sta tentando di reggere l’urto dell’abbandono dei rifiuti, usando ciò che ha: droni, telecamere killer, 11 nuovi agenti assunti da marzo, bonifiche mirate, un nuovo centro di raccolta a Xitta e un piano che guarda già alle festività di Natale e al 2026.

A raccontare cosa sta funzionando – e cosa no – è l’assessore alla Polizia Municipale Andrea Vassallo, che ripercorre l’anno: «Già a gennaio abbiamo acquistato quattro telecamere killer e formato i vigili all’uso dei nuovi sistemi di videosorveglianza – spiega – per intensificare i controlli e rispondere alle richieste dei cittadini».

Ma quando i cumuli si trovano su terreni privati la macchina amministrativa si ferma: «Il Testo unico ambientale impone il contraddittorio con i proprietari prima dell’ordinanza di bonifica – dice l’assessore – e questo comporta tempi non brevi e ritardi inevitabili».

La svolta, però, arriva a giugno. Entra in servizio il drone, coordinato dal comandante Ignazio Bacile, che chiarisce il punto: «Il drone vola ogni volta che programmiamo il servizio e può operare anche di notte – afferma – perché è abilitato alle riprese col buio».

Il bilancio dei primi 9 mesi parla da solo:

– 9 persone denunciate per abbandono rifiuti

– 2 per combustione illecita, con un arresto

– 7 mezzi sequestrati

Il tutto con una spesa di 8 mila euro: «Un costo irrisorio rispetto ai risultati ottenuti» precisa Vassallo.

Intanto l’amministrazione amplia i servizi: la riattivazione della pulizia stradale con spazzatrici automatiche, bloccata per mesi, e il nuovo Centro Comunale di Raccolta in via Vincenzo Baviera, a Xitta, diventato il riferimento operativo dopo la chiusura del vecchio punto sul Lungomare Dante Alighieri.

Il comandante Bacile, però, mette il dito nella piaga: «Il fenomeno dell’abbandono è largamente diffuso e difficile da contrastare – osserva – anche perché molte persone si rivolgono a soggetti non autorizzati, che scaricano nell’ambiente tutto ciò che non ha valore commerciale». E soprattutto, non esistono zone più colpite: «Il problema è ovunque, su tutto il territorio». Il personale, poi, è il vero nodo. Da marzo sono arrivate 11 nuove unità, ma Bacile non gira intorno alla questione: «Siamo in 32. Nel 2009 eravamo 130. E il comando lavora H24– ricorda il comandante– con servizi dalle 5 del mattino alla mezzanotte. È chiaro che il fabbisogno di uomini è enorme».

Per il 2026 Comune e Polizia Locale hanno lo stesso obiettivo: aumentare la deterrenza. Il piano prevede l’acquisto di tre nuove telecamere killer a pannelli solari, visibili e permanenti, per presidiare i siti già bonificati. «La gente deve percepire che il sito è sotto controllo – ribadisce Bacile – è così che si impedisce il ritorno dei cumuli».

Dai dati del 2024 emerge la dimensione del fenomeno: oltre 200 controlli sull’abbandono rifiuti e quasi 300 segnalazioni di veicoli abbandonati. Numeri che, secondo il comandante, raccontano «un problema culturale. Questa battaglia la vinciamo se i cittadini collaborano. Con la sola repressione non basta».

Con l’arrivo delle festività, poi, i servizi aumentano: concerti, eventi, flussi turistici, traffico. «Trapani è una città vivace – dice Bacile – ma questo per noi significa più interventi».

Proprio per questo, è già partita una collaborazione straordinaria con il Comune di Alcamo per lo scambio di personale nei periodi più critici.



