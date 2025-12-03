Sorpresi in centro con 300 grammi di hashish: arrestati due giovani marsalesi

03/12/2025 10:53:00

Due giovani marsalesi, rispettivamente di 20 e 23 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marsala con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio di controllo nel centro cittadino, hanno notato i due mentre si aggiravano con un comportamento particolarmente sospetto, come in attesa di qualcuno. L’atteggiamento ha spinto la pattuglia a procedere con un controllo più approfondito.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto tre involucri in cellophane abilmente nascosti, contenenti complessivamente 300 grammi di hashish. La droga è stata immediatamente sequestrata. Al termine dell’udienza di convalida, per entrambi è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.



