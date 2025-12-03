Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Atletica
03/12/2025 14:00:00

Atletica: Diakite e Salemi trionfano alla XXII Mezza Maratona di Mazara del Vallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/atletica-diakite-e-salemi-trionfano-alla-xxii-mezza-maratona-di-mazara-del-vallo-450.jpg

Un tracciato dal fascino unico ha fatto da scenario sotto la pioggia, a tratti battente, alla XXII Half Marathon di Mazara del Vallo, che ha richiamato oltre 600 atleti al via tra la mezza maratona e la 7 km. L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Atletica Mazara guidato da Salvatore Piccione, con il patrocinio ed il contributo del Comune, ha chiuso la stagione 2025 del Running Sicily – Trofeo Packitalia, confermandosi una delle gare più attese del calendario regionale. A imporsi, come da pronostico, sui 21,0975 Km. è stato il maliano dell’Universitas Palermo Soumaila Diakite che, dopo il personale di 1h06’00 fatto segnare a Cremona e il recente successo nella mezza, alla Maratona di Palermo, ha dominato anche a Mazara, vincendo in 1h07:23 (alla media di 3'11" min/km). Alle sue spalle Fabio Cammarata (Sicilia Running Team) in 1h13:43 e Corrado Mortillaro (Podistica Messina) in 1h15:10. Tra le donne brillante ed ennesima vittoria di una stagione da incorniciare per la netina Maria Virginia Salemi (Podistica Messina), che ha chiuso in 1h24:49 (primato personale) precedendo Luana Russo (Sciacca Running, 1h26:31) e Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca, 1h29:42). La gara, inserita nel calendario nazionale FIDAL Bronze e valida pure quale prova conclusiva del circuito “Mari e Monti” (vinto tra le donne da Simona Sorvillo della Trinacria Palermo e da Antonio Muratore dell’Universitas Palermo tra gli uomini), ha anche laureato i nuovi Campioni Regionali Master di Maratonina. 

“Questa gara rappresenta una festa per la città e per tutta la provincia – ha sottolineato Salvatore Piccione, presidente del GS Atletica Mazara – anche quest’anno abbiamo registrato numeri importanti e prestazioni di livello, grazie al lavoro dei volontari, al supporto del Comune e alla passione degli atleti che scelgono Mazara per avviare a conclusione la stagione”.

Grande spettacolo anche nella 7 km, valida come 22ª prova del Grand Prix provinciale: a imporsi tra gli uomini è stato Alessio Giangrasso (LIPA Alcamo) in 25:51, davanti a Roberto Di Bella (Amatori Palermo, 26:02) e Robin Salvia (LIPA Alcamo, 26:28). Tra le donne successo di Azzurra Agrusa (5 Torri Fiamme Cremisi) in 30:12, seguita dalla compagna di squadra Florinda Mercadante (30:34) e da Fabiana Pia Leonard (Polisportiva Ingargiola, 30:45). “Una chiusura bellissima per un’edizione che ha visto crescere qualità, partecipazione e dimensione internazionale del circuito – ha detto Nando Sorbello, organizzatore e ideatore del Running Sicily-Trofeo Packitalia - siamo già al lavoro per un 2026 ancora più ricco di eventi e sinergie”. La stagione del XII Running Sicily-Trofeo Packitalia si concluderà con la premiazione in programma venerdì 12 dicembre alle ore 17 nella splendida cornice di Palazzo Butera a Bagheria, dove saranno celebrati i protagonisti di una straordinaria annata. Nella stessa giornata si alzerà il sipario sull’edizione 2026 con l’ufficializzazione delle tappe che faranno parte della XIII edizione del circuito.









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente