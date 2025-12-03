La Pol. Marsala Doc premiata ai Campionati Regionali Amatori/Master di mezza maratona

03/12/2025 09:21:00

La Polisportiva Marsala Doc è stata premiata come società con maggior numero di atleti partecipanti (34 alla “mezza” e 13 alla 7 km) alla 22esima edizione della Mezzamaratona di Mazara del Vallo, gara valevole come Campionato regionale individuale amatori/master. Ma la società del presidente Filippo Struppa si è distinta anche per risultati tecnici. Il giovane Michele Galfano, infatti, con il suo nuovo primato personale (1 ora, 16 minuti e 41 secondi) è stato quarto assoluto e secondo nella sua categoria d’età (under 34). A seguire, tra i biancazzurri, hanno poi tagliato il traguardo, posto sul lungomare mazarese all’altezza di piazza Mokarta, Antonio Valenti (1:29:37), Thierry Maximilien Morgana (1:33:26), Damiano Ardagna (1:35:51), Ignazio Monistero (1:36:50), Gianpaolo Graffeo (1:38:15), Antonio Ferracane (1:38:26), Michele D’Errico (1:39:07), secondo nella sua categoria d’età (SM70), Giuseppe Milazzo (1:39:57). E poi ancora, sempre in ordine d’arrivo, Enzo Lombardo, Vincenzo Parisi, Giuseppe Cerame, Antonino Puglia, Angelo Sances, Ignazio Abrignani, Enzo Castiglione, Vito Tumbarello (che con 1:48:09 ha centrato il suo nuovo pb), Vincenzo D’Accurso, Vincenzo Contrino, Giuseppe Mezzapelle, Nino Cusumano, Gioacchino Sorrentino, Antonio Tumbarello, Massimo Pipitone, Pino Valenza, Matilde Rallo, terza nella SF55, Agostino Impiccichè, Paolo Baiata, Francesco Croce, Santino Nizza, Antonio Pizzo, Salvatore Bevilacqua, Giuseppe Pipitone e Pietro Sciacca. Nell’ambito della stessa competizione sportiva, bagnata per lunghi tratti da un’insistente pioggia, il primo dei tre giri era valevole come prova del Grand Prix provinciale. E tra i marsalesi a correre la distanza più breve (poco più di 7 km) sono stati Fabio Sammartano, terzo nella SM45, Mimmo Ottoveggio, Antonio Vatore, Giuseppe Genna, Antonino Licari, Gaspare Giasone, Salvatore Panico, Francesco Petruzzellis, Anna Maria Gentile, Elvira Clemente, Roberto Pisciotta, Isabella Valenti e Andrea Greco. Domenica scorsa, invece, a Torino, alla maratona hanno partecipato Michele D’Errico e Antonio Pizzo. E alla “mezza” Aleandro Marino. D’Errico, con il tempo di 3:29:36 è stato primo nella SM70. Alla mezza ha, invece, partecipato, Aleandro Marino (1:36:00). Contemporaneamente, a Realmonte (Ag), al secondo Trofeo Podistico ACSI “Scala dei Turchi” (gara di 5 km), a rappresentare la Marsala Doc sono stati Michele Galfano, quarto assoluto e primo nella SM con il tempo di 17 minuti e 23 secondi, Antonio Valenti (19:19), Fabio Sammartano, Damiano Ardagna e Thierry Maximilien Morgana.



