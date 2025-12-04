Sezioni
04/12/2025 07:30:00

Calcio Femminile: la Virtus Marsala perde a Catania ma esce dal campo a testa alta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/calcio-femminile-la-virtus-marsala-perde-a-catania-ma-esce-dal-campo-a-testa-alta-450.jpg

La Virtus Femminile Marsala esce a testa alta da un emozionante match disputato domenica 30 novembre con la capolista rossazzurra del Girone D, terminato in favore di quest’ultima sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Sciuto nel primo tempo e Martinelli nella seconda meta di gioco. Nient’altro concedono le azzurre entrate sul rettangolo del Comunale di Nesima con il piede giusto, dimostrando per tutta una gara grande determinazione e spirito di squadra che hanno inorgoglito mister Valeria Anteri che così commenta: “Le mie ragazze hanno lottato e ci hanno creduto fino alla fine. Sono orgogliosa del loro impegno e della loro determinazione. Abbiamo giocato contro una squadra di alta classe e non abbiamo sfigurato. Sono convinta che possiamo ancora fare la differenza e che le squadre avversarie debbano cominciare a prenderci in considerazione". Per l’8º Giornata di Campionato Serie C Femminile Nazionale bisognera attendere il 14 dicembre, data della sfida in casa con la calabrese CUS Unical.

Tabellino: Catania Woman - Virtus Femminile Marsala 2-0
Marcatrici: Sciuto(31’ pt), Martinelli(26’ st)
Catania Women: Macera, Pietrini(C), Fiorella, Divittorio, Risina, Ferlito(Barbarino 15’ st), Basilotta(Lanteri 11’ st), Sciuto(Milazzo 20’ st), Cammarata(VC), Martinelli(Crimi 40’ st), Musumeci(Vacchino 24’ st). A disp.: Orlando, Barbarino, Milazzo, Vacchino, Buscemi, Crimi, Lanteri, Russo, De Leo. Allenatore: Silvestro Reitano.
Virtus Femminile Marsala: Barbara(P), Bahloul, Caporelli, Di Napoli, Giacalone S(Foderà 11’ st), Musumeci, Pipitone, Pisciotta(V), Randazzo, Sciacca, Termine(C)(Adamo 42’ st). A disp.: Adamo, D’Angelo(P), Foderà, Giacalone G(P). Allenatrice: Valeria Anteri.
Arbitro: Danilo Bonaventura sezione di Acireale con assistenti Elena Sedda e Vito Andrea Parisi della sezione di Catania
Note: Campo da gioco Stadio Comunale di Nesima



