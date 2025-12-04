Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
04/12/2025 07:30:00

Trapani senza acqua, esplode la rabbia: quartieri a secco e M5S all’attacco sulla diga Garcia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/trapani-senza-acqua-esplode-la-rabbia-quartieri-a-secco-e-m5s-all-attacco-sulla-diga-garcia-450.jpg

A Trapani crescono le proteste e il malumore. Da Trapani Nuova al centro storico si moltiplicano le segnalazioni di zero acqua, turni saltati e pressione inesistente. Le famiglie parlano di rubinetti che sputano aria, serbatoi vuoti e mezza città in ginocchio.

Le vie più colpite raccontano la stessa storia: via Orlandini, via Villanova, via Ignazio Lampisi, via Gioberti, via Settembrini, via Nicotera, via Nicolò Fabrizio restano all’asciutto. In molte altre la situazione è solo apparentemente migliore: via Santa Costanza un’ora e quarantacinque minuti, via Canale Scalabrino mezz’ora, via della Giarrotta pochi minuti. Nel centro: via Sant’Elisabetta, Cassaretto, Balì Cavarretta, Quiete, Vicolo Monasteri sono completamente a ZERO acqua.

A fronte del caos crescente, il sindaco ha firmato una direttiva urgente indirizzata a Rup, Protezione Civile comunale e tecnici, imponendo l’impiego immediato delle autobotti nelle zone più critiche: via Lampisi, via Gioberti, via Galizia, via Villanova, via Barbaro, via Nicotera, via Livio Bassi e le aree sensibili del centro storico. Una misura d’emergenza per contenere i danni mentre i residenti continuano a segnalare disagi.

Subito dopo la direttiva, arriva la stoccata politica. La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina parla senza giri di parole della situazione dell’invaso Garcia: “Le gravissime condizioni in cui versa la diga sono il risultato di anni di inerzia e scelte sbagliate della Regione Siciliana”. Un’accusa che si intreccia alle proteste dei cittadini che, nelle chat dei comitati, denunciano una gestione che definiscono “allo stremo”.

Carmina aggiunge che “gli enti tecnici hanno certificato che da metà dicembre i prelievi dovranno essere sospesi”, mettendo a rischio oltre 300 mila cittadini della provincia. E punta dritto al cuore dell’emergenza: “Le autobotti predisposte dalla Regione sono una foglia di fico: non possono garantire il fabbisogno di un territorio intero. Serve che il Governo centrale assuma immediatamente la regia della crisi”.

Dal Comune intanto arrivano indicazioni operative: distribuzione idrica programmata per Trapani Nuova il 4 dicembre e per il centro storico il 5; autobotti della Protezione Civile attive; numero emergenze 320 4311674; possibilità di inviare richieste via email a acquedotto@comune.trapani.it.

Ma nei quartieri l’aria è pesante. Per molti la situazione è già sfuggita di mano: serbatoi vuoti, attività in difficoltà, famiglie che chiedono trasparenza e un piano concreto per evitare il collasso.

Tra l’acqua che manca a Trapani e la diga che rischia di chiudere i prelievi, il quadro è chiaro: la crisi idrica non è episodica, ma strutturale.
E i cittadini, per la prima volta in modo così compatto, lo stanno dicendo a voce alta.









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente