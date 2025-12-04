Sezioni
Politica

» Vivavoce
04/12/2025 17:41:00

Curatolo: "Nel centrodestra non c’è Ombra (di) candidato. In campo solo Grillo e Patti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764866504-0-curatolo-nel-centrodestra-non-c-e-ombra-di-candidato-in-campo-solo-grillo-e-patti.jpg

Il leader di Marsala Futura, Leonardo Curatolo, interviene sui social commentando il quadro delle candidature per le prossime amministrative.

 

«In queste ore — scrive Curatolo su Facebook — sto leggendo tante ricostruzioni. Una cosa però mi è chiara: i candidati realmente in campo, quelli con cui mi confronterò, sono Massimo Grillo e Andreana Patti».

 

Curatolo sottolinea invece l’incertezza che regna nel centrodestra e allude alla mancata discesa in campo di Salvatore Ombra: "Nel centrodestra non c’è Ombra (di) candidato. Su Nicola Fici non è arrivata nessuna certezza: non so se sia il portabandiera della coalizione, o se lo sostengano solo alcuni pezzi».

 

Il riferimento è alle difficoltà interne dei partiti: "Capisco le difficoltà di forze come Fratelli d’Italia ad appoggiare un profilo di chiara estrazione centrosinistra, che peraltro sembra piacere più alla Dc che al centrodestra stesso". Curatolo chiude con un appello alla chiarezza politica: "Marsala ha bisogno di identità solide. Le ambiguità non aiutano né la politica né la città".

 

 









