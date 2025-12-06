Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
06/12/2025 17:55:00

Marsala, possibii disagi per la raccolta rifiuti per lo sciopero di mercoledì

La società Formula Ambiente ha informato l’Amministrazione comunale di Marsala che il servizio di igiene urbana – in particolare la raccolta porta a porta – potrebbe subire rallentamenti e disservizi nella giornata di mercoledì 10 dicembre, a causa dello sciopero generale proclamato per l’intero turno di lavoro.

 

La mobilitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali FP Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, e coinvolgerà il personale impegnato nella gestione dei rifiuti.

Formula Ambiente sottolinea che il regolare svolgimento delle attività dipenderà dal numero dei lavoratori che aderiranno allo sciopero. In ogni caso, saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa, tra cui la raccolta nei luoghi considerati sensibili: scuole, ospedali, case di cura e RSA.

 

Nel resto del territorio comunale, invece, potrebbero verificarsi ritardi o mancate raccolte, con conseguenti disagi per i cittadini. L’azienda invita quindi alla collaborazione e alla comprensione, in attesa del completo ripristino delle attività.

 









