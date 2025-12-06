Turista violentata a Trapani: la procura chiede 40 anni di carcere per Pizzolato e gli altri tre imputati

06/12/2025 09:47:00

Quarant’anni di carcere complessivi. È questa la richiesta avanzata dalla Procura al termine della requisitoria nel processo sulla violenza sessuale denunciata da una turista finlandese nell’estate del 2022 a Trapani. Sul banco degli imputati ci sono quattro giovani, Davide Lupo, Claudio Tutino, Stefano Mongiovì e l’atleta olimpico Antonino Pizzolato, per i quali i magistrati hanno chiesto una condanna a dieci anni ciascuno.

Secondo l’accusa, quella notte la ragazza sarebbe stata indotta a salire nella stanza di un bed and breakfast della zona, dove avrebbe subito abusi da parte del gruppo. Una ricostruzione che, per i pm Andrea Tarondo e Giulia Sbocchia, trova riscontro sia nelle dichiarazioni della vittima – ritenute coerenti e prive di contraddizioni – sia negli elementi raccolti durante l’indagine.

Gli imputati, invece, si sono sempre difesi sostenendo che la turista fosse consenziente e che con loro ci fosse stata una dinamica completamente diversa. Una linea confermata anche da alcuni amici dei giovani, ascoltati nel corso del dibattimento, ma che per l’accusa non sarebbe suffragata da elementi oggettivi.

Il legale della giovane, presente in aula, ha espresso fiducia: «Le sue dichiarazioni sono state chiare e costanti fin dall’inizio. Attendiamo con serenità la decisione del tribunale». La sentenza è attesa nelle prossime settimane, dopo le ultime repliche. Un verdetto molto atteso in città, anche per la risonanza che il caso ha avuto negli ultimi anni.



