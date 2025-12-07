Trapani avanti e poi recuperato: è 1-1 con la Salernitana

07/12/2025 17:14:00

Un punto, nonostante le assenze pesanti. Il Trapani fa 1-1 all'Arechi contro la Salernitana e continua la sua rincorsa ai play-off nel campionato di serie C.

I granata avevano trovato il vantaggio in avvio di partita con il gol di Francesco Grandolfo e, quando stavano gestendo l'incontro, hanno incassato il pareggio su calcio di punizione.

L'allenatore Aronica ha dovuto gestire le assenze, con Di Noia e Fischnaller che non hanno fatto parte della trasferta. di contro, però, l'allenatore palermitano ha potuto contare sull'apporto sin dal primo minuto di Canotto.

La gara metteva contro due formazioni simili nell'animo: la Salernitana reduce dal pesante ko contro il Benevento, il Trapani che si era fatto recuperare in casa dal Monopoli.

Il clima a Salerno era teso, con i tifosi di casa sul piede di guerra e, così, il Trapani ha provato a sfruttare l'occasione, trovando subito il gol del vantaggio con Francesco Grandolfo, abile a deviare un tiro di Pietro Ciotti.

La Salernitana appare frastornata e il Trapani prova a gestire l'incontro, non rischiando praticamente nulla. Almeno fino al 35' quando i campani hanno usufruito di un calcio di punizione che Anastasio batte alla perfezione, superando il portiere trapanese Galeotti.

Nella ripresa le due squadre continuano a equivalersi, con i granata che sciupano una buona occasione con Carriero, mentre negli ultimi minuti la Salernitana spinge di più sull'acceleratore, alla ricerca del gol che avrebbe consentito di vincere.

Così, prima di prova Knezovic che manda alto, poi la panchina della Salernitana reclama un possibile calcio di rigore, ma l'arbitro ravvisa un fallo in attacco degli avanti campani e, così, alla fine l'incontro termina per 1-1.



