La messa dell'Immacolata in diretta da Trapani su RaiUno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/la-messa-dell-immacolata-in-diretta-da-trapani-su-raiuno-450.jpg

Le telecamere di RaiUno tornano a Trapani: oggi, lunedì 8 dicembre, la Messa sarà trasmessa in diretta nazionale dalla Cattedrale, a partire dalle 10.55. Un’occasione importante per il territorio, che torna così al centro della programmazione religiosa della Tv di Stato.

La produzione, realizzata dalla Rai in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, aprirà le giornate con una copertina dedicata a Trapani: scorci della città, testimonianze di fede e immagini del patrimonio artistico e religioso accompagneranno il pubblico da casa verso la celebrazione.

 

Lunedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione, la Messa sarà i presieduta dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. Le parti musicali saranno curate dal coro diocesano Virgo drepanensis, guidato dalla maestra Carmen Pellegrino. Il commento sarà affidato a Orazio Coclite.

 

Qui il link per seguire la diretta su Raiplay

 









