Se ne sono andati
09/12/2025 13:49:00

Se ne sono andati: Leonardo Di Giovanni (88), Giacomo Poma (94)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765284884-0-se-ne-sono-andati-leonardo-di-giovanni-88-giacomo-poma-94.jpg

È venuto a mancare all’età di 88 anni Leonardo Di Giovanni, nato a Marsala l’8 dicembre 1936 e residente a Palermo, dove si è spento il 7 dicembre 2025.

Persona stimata e molto legata alle sue radici marsalesi, Leonardo lascia un vuoto profondo nei familiari e in quanti gli hanno voluto bene.


I funerali saranno celebrati martedì 9 dicembre 2025 alle ore 15:30 presso il Santuario Nostra Signora di Fatima, in Contrada Birgi Nivaloro, Marsala.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Marsala.

 

È venuto a mancare all’età di 94 anni Giacomo Poma, nato a Marsala l’8 maggio 1931 e scomparso nella sua città l’8 dicembre 2025

 

La camera ardente è allestita presso la sua abitazione in Contrada Ranna. 
I funerali saranno celebrati martedì 9 dicembre 2025 alle ore 15:30 presso la Chiesa Santissima Trinità.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Marsala.


Se ne sono andati | 2025-12-08 17:08:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-12-2025/marsala-addio-a-clarisa-gullo-250.jpg

Marsala, addio a Clarisa Gullo

È venuta a mancare oggi, 8 Dicembre 2025, a Marsala, all’età di 84 anni, Clarisa Gullo, nata il 2 gennaio 1941, insegnante di sostegno che ha dedicato l’intera vita ai più fragili, con una sensibilità e una...