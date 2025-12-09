Se ne sono andati: Leonardo Di Giovanni (88), Giacomo Poma (94)
È venuto a mancare all’età di 88 anniLeonardo Di Giovanni, nato a Marsala l’8 dicembre 1936 e residente a Palermo, dove si è spento il 7 dicembre 2025.
Persona stimata e molto legata alle sue radici marsalesi, Leonardo lascia un vuoto profondo nei familiari e in quanti gli hanno voluto bene.
I funerali saranno celebrati martedì 9 dicembre 2025 alle ore 15:30 presso il Santuario Nostra Signora di Fatima, in Contrada Birgi Nivaloro, Marsala. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Marsala.
È venuto a mancare all’età di 94 anniGiacomo Poma, nato a Marsala l’8 maggio 1931 e scomparso nella sua città l’8 dicembre 2025.
La camera ardente è allestita presso la sua abitazione in Contrada Ranna. I funerali saranno celebrati martedì 9 dicembre 2025 alle ore 15:30 presso la Chiesa Santissima Trinità. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Marsala.
