Se ne sono andati: Leonardo Di Giovanni (88), Giacomo Poma (94)

09/12/2025 13:49:00

È venuto a mancare all’età di 88 anni Leonardo Di Giovanni, nato a Marsala l’8 dicembre 1936 e residente a Palermo, dove si è spento il 7 dicembre 2025.

Persona stimata e molto legata alle sue radici marsalesi, Leonardo lascia un vuoto profondo nei familiari e in quanti gli hanno voluto bene.



I funerali saranno celebrati martedì 9 dicembre 2025 alle ore 15:30 presso il Santuario Nostra Signora di Fatima, in Contrada Birgi Nivaloro, Marsala.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Marsala.

È venuto a mancare all’età di 94 anni Giacomo Poma, nato a Marsala l’8 maggio 1931 e scomparso nella sua città l’8 dicembre 2025.

La camera ardente è allestita presso la sua abitazione in Contrada Ranna.

I funerali saranno celebrati martedì 9 dicembre 2025 alle ore 15:30 presso la Chiesa Santissima Trinità.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Marsala.