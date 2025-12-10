Panfalone presenta “I segreti di Cala Nera”: doppio appuntamento tra Trapani e Mazara

10/12/2025 16:59:00

Thaumas Editore annuncia le nuove presentazioni del romanzo "I segreti di Cala Nera", opera di Gaspare Panfalone.

Due gli appuntamenti: giovedì 11 dicembre, alle ore 17.30, alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, e venerdì 12 dicembre, alle ore 16.30, al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo.

La tappa trapanese, moderata da Noemi Genovese, è organizzata in collaborazione con Comune di Trapani, Biblioteca Fardelliana, FIDAPA sezione di Trapani e Inner Wheel Trapani. L’incontro di Mazara del Vallo, moderato dal giornalista Francesco Mezzapelle, è promosso con il supporto del Comune di Mazara del Vallo. "I segreti di Cala Nera" è un romanzo che affonda le sue radici nella magia di Marettimo, dove natura, mito e memoria diventano scena e voce narrativa. Il protagonista, Salvatore Ferrante, professore di filosofia, torna sull’isola dopo la morte del nonno, storico guardiano del faro. Un quaderno misterioso — I Segreti di Cala Nera — apre un percorso di ricostruzione personale tra ricordi d’infanzia, traumi antichi e verità rimaste in silenzio troppo a lungo. Il romanzo intreccia mistero, introspezione e filosofia. Da Kant a Hegel, da Nietzsche a Platone, il viaggio di Salvatore diventa un’indagine sull’identità, sul senso della giustizia e sul fragile confine tra luce e oscurità. Marettimo diventa metafora delle battaglie interiori dell’uomo, mentre il Mito della Caverna offre la chiave per leggere una storia che spinge a guardare oltre l’apparenza.

Gaspare Panfalone, imprenditore siciliano con una lunga esperienza nei settori marittimo, logistico ed energetico, affianca da sempre alla sua attività professionale una grande passione per la filosofia, la storia e la letteratura. Laureato in Giurisprudenza, con diverse abilitazioni professionali e una specializzazione in Economia e Diritto dei Trasporti, è stato anche Console Onorario della Repubblica di Estonia in Sicilia. La sua attività culturale è nota per l’impegno nella promozione di rassegne e incontri divulgativi. I segreti di Cala Nera rappresenta il naturale compimento di questo percorso: un romanzo che unisce ricerca, memoria e immaginazione. Due appuntamenti pensati per lettori, studenti, appassionati di narrativa, studiosi di filosofia e per chi ama le storie capaci di illuminare le zone d’ombra dell’animo umano.



