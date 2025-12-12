12 Dicembre: Repubblica in vendita, trattative per la pace, a Gaza si muore di freddo

12/12/2025 07:01:00

E' il 12 Dicembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Pier Silvio Berlusconi potrebbe comprarsi Repubblica? Difficile, ma non lo esclude: «Dire che non mi piacerebbe sarebbe falso»

• Oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio incontrerà i vertici di Gedi e i cdr di Repubblica e Stampa. Rep è in sciopero e domani non sarà in edicola

• Sulle trattative per la pace, Zelens’kyj ha detto che qualsiasi compromesso sui territori dovrebbe essere ratificato da un referendum, Trump che non si deve perdere tempo, Rutte che il prossimo obiettivo di Putin «siamo noi»



• L’Italia è stata invitata nel board per la transizione di Gaza (dove la tempesta Byron ha fatto la sua prima vittima: una bambina di 8 anni è morta di freddo)

• Trump ha ufficialmente lanciato la Trump Gold Card, un visto da un milione di euro che promette un percorso accelerato per la cittadinanza

• L’intelligenza artificiale è la «persona dell’anno» del Time

• Walt Disney ha siglato un accordo da un miliardo con OpenAi per i diritti di 200 dei suoi personaggi, che potranno essere usati dagli utenti per generare video

• In Connecticut, ChatGpt è finita in tribunale per complicità in omicidio. Avrebbe avallato i deliri paranoici di un uomo che ha ammazzato l’anziana madre e poi si è suicidato

• A Milano sono stati sequestrati due palazzi in Brera e indagate 27 persone per lottizzazione abusiva, abuso edilizio e falso

• Con un giro di false fatture nove persone sono riuscite, in soli sei mesi, a mettere su una truffa da 30 milioni di euro (quasi due sono stati estorti all’Opera di Santa Maria del Fiore)

• L’americana Flacks Group vuole rilevare l’ex Ilva. Promette investimenti per 5 miliardi di euro, lavoro per 8.500 operai e produzione da 4 tonnellate l’anno

• L’operazione Generale-Natixis è ufficialmente saltata. È il primo passo della nuova stagione di Mediobanca

• Oggi c’è lo sciopero generale contro la manovra. Fermi treni, mezzi e scuole

• Dopo 102 giorni di lavori, alle 17 riapre il traforo del Monte Bianco

• Giorgetti e Lagarde hanno chiuso la querelle sull’oro di Bankitalia. Sarà del «popolo italiano»

• Riccardo Chailly sta meglio. Sabato dovrebbe tornare a dirigere alla Scala

• Oggi in Vaticano Riccardo Muti dirigerà il concerto di Natale e riceverà anche il premio Ratzinger

• Il monologo di Benigni su Pietro è stato visto da 4 milioni di persone, pari a uno share del 24,4 per cento

• Meloni mette all’asta i doni ricevuti da quando è premier. Tappeti, tacchi, statue, vasi e trucchi. Il ricavato andrà nelle casse della presidenza del Consiglio

• Ieri, ad Atreju, Bernini ha dato dei «poveri comunisti» agli studenti che la contestavano, Nordio ha chiuso all’indulto proposto da La Russa e La Russa ha cantato Goganga di Gaber

• Le piazze bulgare hanno fatto cadere un altro governo. Dopo le proteste contro la corruzione, il premier Rossen Željazkov si è dimesso

• In Messico chi vende sigarette elettroniche sarà punito con pene fino a otto anni di galera

• Sono stati prosciolti per mancanza di prove i vertici di Leitner, l’azienda che si occupava della manutenzione della funivia del Mottarone

• Rosanna Natoli è stata rinviata a giudizio per rivelazioni di segreto d’ufficio

• A Venezia un uomo di 52 anni è stato prosciolto dall’accusa di molestia su minore perché la ragazza di 15 anni che frequentava «era consenziente»

• Sulle piste della Valtellina, negli ultimi tre giorni, sono stati multati 21 sciatori. C’era chi non ha dato la precedenza, chi correva troppo e chi non indossava il casco. Ritirato anche uno skipass

• Pietro Federico Crotti, l’uomo che a Milano strangolò la madre con una cintura, è stato condannato all’ergastolo

• In Europa League la Roma ha sconfitto il Celtic per 3 a 0 e il Bologna ha battuto il Celta Vigo per 2 a 1

• In Conference la Fiorentina è tornata a vincere. Ha avuto la meglio sulla Dinamo Kiev per 2 a 1

• Una serie su Carlo Acutis, il ritorno dei Cesaroni e Toffanin in prima serata. Ecco il palinsesto Mediaset

• Domani il grande wrestler John Cena si esibirà nel suo ultimo show

• Sono morti il ristoratore Amedeo Camardo (64 anni), l’ex poliziotto (e consulente della serie MacGyver) Stephen Downing (87) e l’artista statunitense Napoleon Jones-Henderson (82)



Titoli

Corriere della Sera: «Trump mi chiede di cedere»

la Repubblica: «Trump vuole la resa»

La Stampa: La mossa di Zelens’kyj «Votiamo sul Donbass»

Il Sole 24 Ore: Professioni, stretta ai pagamenti Pa

Avvenire: Crimini e misfatti

Il Messaggero: Affitti e Rc auto, si cambia

Il Giornale: Soldi, toghe rosse e bavaglio / Il «sistema» degli islamisti

Leggo: L’anno dell’intelligenza artificiale

Qn: L’offerta di Kiev a Trump / «Referendum sul Donbass»

Il Fatto: Armi per Kiev: Salvini / in ritirata (con furbata)

Libero: Il Pd vuole che Meloni / salvi i suoi giornali

La Verità: La sinistra caccia Gesù dal Natale

Il Mattino: Lavoro, I Sud traina il Paese / «Va meglio del resto d’Italia»

il Quotidiano del Sud: Kiev, la Trappola del Donbass

il manifesto: Exit Poll

Domani: Trump-Putin, morsa su Zelens’kyj / L’Ucraina ora “apre” sul Donbass



