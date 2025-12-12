Sezioni
Cronaca
12/12/2025 15:50:00

Ha un malore mentre pesca e cade in mare: morto un giovane di 28 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/ha-un-malore-mentre-pesca-e-cade-in-mare-morto-un-giovane-di-28-anni-450.jpg

Tragedia nella notte a Porto Empedocle, dove un giovane di 28 anni, Angelo Piazza, ha perso la vita mentre era intento a pescare polpi. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sentito male improvvisamente, finendo in mare senza riuscire a mettersi in salvo.

 

La salma è stata già sottoposta a una primissima ispezione cadaverica da parte del medico legale, che ha confermato l’annegamento. Ulteriori accertamenti seguiranno nelle prossime ore.

 

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il sostituto procuratore di turno, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando se il giovane fosse solo al momento della caduta in mare. L’intera comunità empedoclina è sconvolta per la scomparsa di Angelo, noto e benvoluto in città.



