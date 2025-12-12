Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
12/12/2025 18:16:00

Porto di Trapani, incontro a Palermo: quattro priorità sul tavolo dell’Autorità portuale 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/1765559658-0-porto-di-trapani-incontro-a-palermo-quattro-priorita-sul-tavolo-dell-autorita-portuale.jpg

Trapani torna al centro dell’agenda dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. È questo l’esito dell’incontro istituzionale che si è svolto a Palermo tra la commissaria straordinaria dell’AdSP, Annalisa Tardino, e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, alla presenza del segretario generale Luca Lupi, delle strutture tecniche dell’Authority, dei rappresentanti del Comune, degli operatori portuali, delle associazioni datoriali e delle forze politiche.

In apertura del confronto è stato affrontato il contraddittorio emerso nelle ultime settimane, lasciando poi spazio a un dialogo definito costruttivo, con l’obiettivo condiviso di proseguire il lavoro con trasparenza e collaborazione. Dal tavolo sono emerse quattro priorità, già inserite nella programmazione dell’Ente portuale, da affrontare in maniera congiunta.

La prima riguarda la richiesta, da presentare insieme all’autorità giudiziaria e nel rispetto dei ruoli, di procedere con la massima celerità possibile per consentire la prosecuzione degli interventi programmati. La mancanza di tempi certi, è stato sottolineato, rischia di mettere in difficoltà investimenti privati già avviati e l’occupazione collegata alle attività portuali. A evidenziarlo è stato Gaspare Panfalone, presidente della Riccardo Sanges & C. e componente del Consiglio direttivo di Sicindustria Trapani.

Il secondo punto si concentra sulla necessità di rendere pienamente accessibile la banchina Isolella, completando le attività di dragaggio con l’obiettivo di arrivare a un pescaggio ufficiale di dieci metri nel canale di accesso a Isolella nord. Nell’immediato è stata valutata anche la possibilità di procedere a uno spostamento dei sedimenti portuali, seppur in misura ridotta, per migliorare l’accessibilità dello scalo.

La terza priorità riguarda l’urgenza del nuovo ponte da 300 tonnellate sul canale di Mezzo, necessario per il collegamento con le banchine Ronciglio e già candidato a diverse linee di finanziamento. Il quarto punto fa riferimento al salpamento del molo Ronciglio e al dragaggio delle aree limitrofe, interventi considerati strategici per il pieno rilancio del porto.

Sul fronte degli investimenti, la commissaria Annalisa Tardino ha ribadito l’attenzione dell’Autorità portuale verso Trapani. «Dal 2017 il porto di Trapani è al centro della programmazione dell’Autorità di Sistema, con investimenti costanti e una grande attenzione», ha dichiarato, ricordando che «nelle scorse settimane sono stati destinati ulteriori due milioni e mezzo di euro alla progettazione del waterfront». Tardino ha inoltre auspicato che i rallentamenti legati all’attività di altre pubbliche amministrazioni possano essere superati in tempi brevi, consentendo allo scalo di mantenere il proprio ruolo strategico a livello regionale, nazionale ed europeo.

Dal Comune, il sindaco Giacomo Tranchida ha sottolineato come «non sia mai venuta meno la sinergia istituzionale dell’amministrazione nella programmazione delle opere attese da decenni per il rilancio del sistema portuale trapanese». Tranchida ha quindi evidenziato la necessità di continuare a fare fronte comune per sollecitare le autorità nazionali e regionali affinché il supporto finanziario indispensabile al completamento delle opere possa concretizzarsi in tempi brevi.

Nel corso dell’incontro è stata infine avanzata l’ipotesi di organizzare il prossimo anno, a Trapani, una manifestazione congiunta, con il coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori, per sostenere il percorso di rilancio del porto e richiamare l’attenzione sui principali interventi strategici ancora in attesa di realizzazione.



Cronaca | 2025-12-12 10:08:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/mazara-non-si-ferma-all-alt-denunciato-250.jpg

Mazara, non si ferma all'alt. Denunciato

Non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è scattata la denuncia. I militari della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un mazarese di 35 anni.L’uomo, fermato nel corso di un...







Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...