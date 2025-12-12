Porto di Trapani, incontro a Palermo: quattro priorità sul tavolo dell’Autorità portuale 

12/12/2025 18:16:00

Trapani torna al centro dell’agenda dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. È questo l’esito dell’incontro istituzionale che si è svolto a Palermo tra la commissaria straordinaria dell’AdSP, Annalisa Tardino, e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, alla presenza del segretario generale Luca Lupi, delle strutture tecniche dell’Authority, dei rappresentanti del Comune, degli operatori portuali, delle associazioni datoriali e delle forze politiche.

In apertura del confronto è stato affrontato il contraddittorio emerso nelle ultime settimane, lasciando poi spazio a un dialogo definito costruttivo, con l’obiettivo condiviso di proseguire il lavoro con trasparenza e collaborazione. Dal tavolo sono emerse quattro priorità, già inserite nella programmazione dell’Ente portuale, da affrontare in maniera congiunta.

La prima riguarda la richiesta, da presentare insieme all’autorità giudiziaria e nel rispetto dei ruoli, di procedere con la massima celerità possibile per consentire la prosecuzione degli interventi programmati. La mancanza di tempi certi, è stato sottolineato, rischia di mettere in difficoltà investimenti privati già avviati e l’occupazione collegata alle attività portuali. A evidenziarlo è stato Gaspare Panfalone, presidente della Riccardo Sanges & C. e componente del Consiglio direttivo di Sicindustria Trapani.

Il secondo punto si concentra sulla necessità di rendere pienamente accessibile la banchina Isolella, completando le attività di dragaggio con l’obiettivo di arrivare a un pescaggio ufficiale di dieci metri nel canale di accesso a Isolella nord. Nell’immediato è stata valutata anche la possibilità di procedere a uno spostamento dei sedimenti portuali, seppur in misura ridotta, per migliorare l’accessibilità dello scalo.

La terza priorità riguarda l’urgenza del nuovo ponte da 300 tonnellate sul canale di Mezzo, necessario per il collegamento con le banchine Ronciglio e già candidato a diverse linee di finanziamento. Il quarto punto fa riferimento al salpamento del molo Ronciglio e al dragaggio delle aree limitrofe, interventi considerati strategici per il pieno rilancio del porto.

Sul fronte degli investimenti, la commissaria Annalisa Tardino ha ribadito l’attenzione dell’Autorità portuale verso Trapani. «Dal 2017 il porto di Trapani è al centro della programmazione dell’Autorità di Sistema, con investimenti costanti e una grande attenzione», ha dichiarato, ricordando che «nelle scorse settimane sono stati destinati ulteriori due milioni e mezzo di euro alla progettazione del waterfront». Tardino ha inoltre auspicato che i rallentamenti legati all’attività di altre pubbliche amministrazioni possano essere superati in tempi brevi, consentendo allo scalo di mantenere il proprio ruolo strategico a livello regionale, nazionale ed europeo.

Dal Comune, il sindaco Giacomo Tranchida ha sottolineato come «non sia mai venuta meno la sinergia istituzionale dell’amministrazione nella programmazione delle opere attese da decenni per il rilancio del sistema portuale trapanese». Tranchida ha quindi evidenziato la necessità di continuare a fare fronte comune per sollecitare le autorità nazionali e regionali affinché il supporto finanziario indispensabile al completamento delle opere possa concretizzarsi in tempi brevi.

Nel corso dell’incontro è stata infine avanzata l’ipotesi di organizzare il prossimo anno, a Trapani, una manifestazione congiunta, con il coinvolgimento delle istituzioni e degli operatori, per sostenere il percorso di rilancio del porto e richiamare l’attenzione sui principali interventi strategici ancora in attesa di realizzazione.



