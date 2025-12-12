Sezioni
Cronaca
12/12/2025 14:22:00

Trapani: coppia beccata a Fulgatore mentre trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/trapani-coppia-beccata-a-fulgatore-mentre-trasporta-rifiuti-speciali-senza-autorizzazione-450.jpg

Un uomo e una donna sono stati beccati dai carabinieri in località Fulgatore, nel trapanese, mentre trasportavano rifiuti speciali senza le necessarie autorizzazioni.

 

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt ai due, che viaggiavano a bordo di un autocarro. Nel corso della verifica, ispezionando il cassone posteriore del mezzo, i Carabinieri hanno scoperto che il veicolo era carico di rifiuti speciali, in parte classificati come pericolosi, trasportati senza alcuna documentazione o permesso previsto dalla normativa vigente.

 

Per entrambi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’autocarro e il materiale trasportato sono stati posti sotto sequestro. L’intervento rientra nelle attività di controllo e prevenzione dei reati ambientali svolte quotidianamente dai Carabinieri a tutela del territorio.



