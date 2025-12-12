Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
12/12/2025 14:10:00

Lunedì 15 dicembre la Fiamma Olimpica arriva a Marsala: coinvolte scuole e atleti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/1765545234-0-lunedi-15-dicembre-la-fiamma-olimpica-arriva-a-marsala-coinvolte-scuole-e-atleti.jpg

Cresce l’attesa a Marsala per l’arrivo della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026, un evento dal forte valore simbolico che lunedì 15 dicembre coinvolgerà scuole, atleti ed ex sportivi del territorio. Il convoglio nazionale è atteso intorno alle 11 alla stazione di servizio Eni, punto in cui farà ingresso in città prima dell’avvio ufficiale del percorso.

 

Il primo tedoforo partirà da Piazza Caprera, dove amministrazione comunale e cittadini accoglieranno la Fiamma. “Con orgoglio ed entusiasmo accogliamo la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali 2026”, dichiarano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello. “È un’opportunità e un’emozione che offriamo alla città, perfettamente inserita nel progetto Marsala Città della Pace 2025/2026, inaugurato simbolicamente con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza della Repubblica. Un momento che unisce sport e comunità. Ringraziamo atleti, scuole, personale organizzativo e tutti coloro che contribuiranno a rendere speciale questa giornata”.

Da Piazza Caprera la Fiamma attraverserà il centro cittadino grazie a una ventina di tedofori che si alterneranno lungo il tragitto. Il percorso toccherà Corso Calatafimi, via Roma, Piazza Matteotti, via Edoardo Alagna, Piazza del Popolo, via Vespri, Piazza Mameli, via Garibaldi, Piazza della Repubblica, per poi raggiungere Piazza della Vittoria, dove è previsto il saluto conclusivo alla Fiamma. Subito dopo, i mezzi del Comitato Organizzatore ripartiranno verso la successiva tappa, Trapani, transitando dalle vie Cesare Battisti, Del Fante, Massimo D’Azeglio, Gramsci, Ugdulena e via Trapani.

 

Particolarmente significativo il coinvolgimento delle scuole. L’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Ingardia sottolinea come “gli istituti del primo e del secondo ciclo saranno protagonisti della giornata, per permettere agli studenti di vivere in prima persona lo spirito olimpico che attraverserà idealmente Marsala”. L’evento sarà accompagnato da un’importante organizzazione logistica: il Comando della Polizia Municipale ha infatti predisposto un’ordinanza con divieti di sosta già a partire da domenica 14 dicembre e la chiusura temporanea delle strade durante il passaggio dei tedofori.

 



Dai Comuni | 2025-12-11 20:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/petrosino-la-signora-maria-compie-100-anni-250.jpg

Petrosino, la signora Maria compie 100 anni

Petrosino ha una nuova centenaria, la singora Maria. Il Sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, e l’Amministrazione Comunale hanno rivolto alla signora Maria Di Girolamo i più sinceri auguri per il prestigioso traguardo dei 100...







Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...