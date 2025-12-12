Lunedì 15 dicembre la Fiamma Olimpica arriva a Marsala: coinvolte scuole e atleti

12/12/2025 14:10:00

Cresce l’attesa a Marsala per l’arrivo della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali 2026, un evento dal forte valore simbolico che lunedì 15 dicembre coinvolgerà scuole, atleti ed ex sportivi del territorio. Il convoglio nazionale è atteso intorno alle 11 alla stazione di servizio Eni, punto in cui farà ingresso in città prima dell’avvio ufficiale del percorso.

Il primo tedoforo partirà da Piazza Caprera, dove amministrazione comunale e cittadini accoglieranno la Fiamma. “Con orgoglio ed entusiasmo accogliamo la Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali 2026”, dichiarano il sindaco Massimo Grillo e l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello. “È un’opportunità e un’emozione che offriamo alla città, perfettamente inserita nel progetto Marsala Città della Pace 2025/2026, inaugurato simbolicamente con l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza della Repubblica. Un momento che unisce sport e comunità. Ringraziamo atleti, scuole, personale organizzativo e tutti coloro che contribuiranno a rendere speciale questa giornata”.

Da Piazza Caprera la Fiamma attraverserà il centro cittadino grazie a una ventina di tedofori che si alterneranno lungo il tragitto. Il percorso toccherà Corso Calatafimi, via Roma, Piazza Matteotti, via Edoardo Alagna, Piazza del Popolo, via Vespri, Piazza Mameli, via Garibaldi, Piazza della Repubblica, per poi raggiungere Piazza della Vittoria, dove è previsto il saluto conclusivo alla Fiamma. Subito dopo, i mezzi del Comitato Organizzatore ripartiranno verso la successiva tappa, Trapani, transitando dalle vie Cesare Battisti, Del Fante, Massimo D’Azeglio, Gramsci, Ugdulena e via Trapani.

Particolarmente significativo il coinvolgimento delle scuole. L’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Ingardia sottolinea come “gli istituti del primo e del secondo ciclo saranno protagonisti della giornata, per permettere agli studenti di vivere in prima persona lo spirito olimpico che attraverserà idealmente Marsala”. L’evento sarà accompagnato da un’importante organizzazione logistica: il Comando della Polizia Municipale ha infatti predisposto un’ordinanza con divieti di sosta già a partire da domenica 14 dicembre e la chiusura temporanea delle strade durante il passaggio dei tedofori.



