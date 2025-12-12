Libero Consorzio Comunale di Trapani: otto dipendenti passano a 30 ore settimanali

Otto dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani hanno visto oggi l’integrazione del proprio orario di lavoro, passando a 30 ore settimanali. Si tratta di personale già stabilizzato, la cui nuova collocazione rappresenta un rafforzamento della struttura organizzativa dell’Ente.
La firma per la modifica contrattuale è avvenuta questa mattina alla presenza del Presidente Salvatore Quinci, del Segretario Generale Salvatore Pignatello e della dirigente Angela Maria Marino.
“Un altro tassello – ha dichiarato il Presidente Quinci – che consente all’Ente di potenziare la propria attività, rafforzando gli uffici dell’amministrazione. Il Libero Consorzio Comunale è in una fase di rilancio che richiede un maggiore impegno da parte della sua struttura organizzativa”.
Con questa misura, l’Ente punta a migliorare l’efficienza interna e a garantire un servizio più efficace ai cittadini del territorio.