Istituzioni

» Dal Libero Consorzio
12/12/2025 18:30:00

Libero Consorzio Comunale di Trapani: otto dipendenti passano a 30 ore settimanali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-12-2025/1765558173-0-libero-consorzio-comunale-di-trapani-otto-dipendenti-passano-a-30-ore-settimanali.jpg

 Otto dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani hanno visto oggi l’integrazione del proprio orario di lavoro, passando a 30 ore settimanali. Si tratta di personale già stabilizzato, la cui nuova collocazione rappresenta un rafforzamento della struttura organizzativa dell’Ente.

 

La firma per la modifica contrattuale è avvenuta questa mattina alla presenza del Presidente Salvatore Quinci, del Segretario Generale Salvatore Pignatello e della dirigente Angela Maria Marino.

 

“Un altro tassello – ha dichiarato il Presidente Quinci – che consente all’Ente di potenziare la propria attività, rafforzando gli uffici dell’amministrazione. Il Libero Consorzio Comunale è in una fase di rilancio che richiede un maggiore impegno da parte della sua struttura organizzativa”.

Con questa misura, l’Ente punta a migliorare l’efficienza interna e a garantire un servizio più efficace ai cittadini del territorio.









