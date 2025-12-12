Petrosino, docenti del "Gesualdo Nosengo" volano a Madrid per la formazione Erasmus+

12/12/2025 12:55:00

Si è conclusa con successo la mobilità formativa Erasmus+ che dal 1° al 6 dicembre 2025 ha portato cinque docenti dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino a Madrid. Un’esperienza intensa, interamente dedicata alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare, che conferma l’impegno dell’istituto verso una scuola sempre più europea, innovativa e attenta ai temi green.

Due percorsi formativi, un unico obiettivo

Gli insegnanti Giuseppe Casesi ed Elena Pantaleo, della scuola secondaria di primo grado, hanno seguito il corso “GREEN EUROPE: Nature, History, and Climate Change”. Le docenti della scuola primaria Laura Favilla, Patrizia Marino e Giuseppina Patti hanno invece frequentato il percorso “Teaching for a Greener Future”. Entrambi i corsi sono stati organizzati da MAD for Europe – Cultural Services, Education & Training, nell’ambito del programma Erasmus+ KA1 destinato alla mobilità del personale scolastico.

Competenze verdi e innovazione didattica

Durante la settimana di formazione, i docenti hanno approfondito temi cruciali per l’educazione ambientale contemporanea, dalla gestione sostenibile delle risorse alla diffusione di buone pratiche di economia circolare, fino all’esplorazione di metodologie innovative da introdurre nelle classi. L’esperienza ha permesso loro di confrontarsi con colleghi provenienti da diversi Paesi, di rafforzare competenze linguistiche e interculturali e di ampliare la propria visione su come l’Europa stia affrontando la sfida della transizione ecologica.

Una mobilità inserita nel progetto del consorzio USR

La partecipazione rientra tra le iniziative promosse dal consorzio USR, di cui l’Istituto “Nosengo” è partner, nell’ambito del progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000147950. Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso della scuola verso la valorizzazione delle opportunità europee e il potenziamento della crescita professionale dei propri docenti.

L’esperienza Erasmus+ tra visite, scambi e consapevolezza europea

La mobilità è stata arricchita da momenti di confronto, visite didattiche e occasioni di networking con scuole e enti educativi di tutta Europa. Un percorso che ha consolidato nei partecipanti la consapevolezza dell’importanza di educare le nuove generazioni alla sostenibilità, all’innovazione e alla cittadinanza attiva.

In questo contesto, il programma Erasmus+ ha offerto anche una rilettura simbolica dell’acronimo che lo rappresenta, interpretato attraverso i valori della sostenibilità: economia sostenibile, riciclo e riuso, ambiente da proteggere, sviluppo sostenibile, materiali che tornano a nuova vita, uso responsabile delle risorse e un sistema circolare proiettato al futuro. Con questa esperienza, l’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino conferma il proprio ruolo attivo nei programmi europei e la volontà di formare insegnanti capaci di trasmettere ai giovani una cultura fondata sull’innovazione, sul rispetto dell’ambiente e sul senso di appartenenza all’Europa.

*****

Castelvetrano, il Lions Club dona buoni pasto all’I.C. “Di Matteo”: un sostegno concreto alle famiglie

Un gesto di solidarietà che diventa un abbraccio alla comunità scolastica. Il Lions Club di Castelvetrano ha consegnato all’Istituto Comprensivo “Di Matteo” un numero di buoni pasto destinati agli alunni e alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà.

Un aiuto reale per la scuola e gli studenti

La dirigente scolastica Anna Vania Stallone ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa, definendola “un aiuto concreto e un segno tangibile di attenzione verso i nostri alunni e le loro famiglie”. Un contributo che, in un periodo in cui il disagio economico tocca sempre più nuclei familiari, assume un valore ancora più importante.

Il ruolo del Lions Club sul territorio

La presidente del Lions Club, Agata Calandro, ha evidenziato come questo intervento rientri pienamente nella missione dell’associazione: migliorare la qualità della vita della comunità locale, sostenere le istituzioni educative e promuovere azioni di solidarietà dirette e immediate.

Una comunità che fa rete

La donazione non è soltanto un supporto materiale, ma anche un simbolo di vicinanza e collaborazione tra il mondo dell’associazionismo e quello scolastico. Un modo per rafforzare quel senso di comunità che, soprattutto nel contesto educativo, rappresenta un valore essenziale.

L’iniziativa è stata comunicata tramite una nota dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, firmata dalla docente vicaria Maria Daria Calderone.



