Natale nei luoghi della cultura. Ecco cosa promuove la Regione nel trapanese e nell'Isola

17/12/2025 14:00:00

La provincia di Trapani è al centro del ricco calendario di iniziative culturali promosso dalla Regione Siciliana per le festività natalizie. Musei, parchi archeologici e siti monumentali diventano luoghi vivi, animati da concerti, percorsi tematici, laboratori per bambini ed eventi speciali, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione unica per vivere il Natale all’insegna della cultura.

«Un’offerta così ricca e variegata – sottolinea l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – è un’occasione preziosa per riscoprire il nostro patrimonio. È una programmazione pensata per tutti: dagli appassionati d’arte ai visitatori occasionali, fino ai più piccoli, che possono avvicinarsi alla cultura in modo coinvolgente e divertente».

Trapani e provincia, eventi tra musica, storia e tradizione

Al Museo regionale “Agostino Pepoli” di Trapani il Natale si apre sabato 20 dicembre alle 17.30 con il concerto “Musica per l’anima. Da Haydn a Čajkovskij”. A gennaio spazio invece alla spiritualità con il percorso illustrato “Il viaggio dei Magi – Venite adoremus”, in programma domenica 4 e martedì 6 gennaio alle 10.30.

A Marsala, nel Parco archeologico di Lilibeo, domenica 28 dicembre alle 17.30 si terrà la presentazione del libro di poesie “Senso di meraviglia” dell’autrice Manuela Maria Lombardo.

Tra le iniziative più suggestive spiccano quelle del Parco archeologico di Segesta: dal 27 al 30 dicembre sarà possibile ammirare il Tempio dorico dall’alto grazie ai voli in mongolfiera (in totale sicurezza), mentre con “Natale al Tempio” la Natività prenderà vita lungo la salita al tempio nei giorni 27 e 28 dicembre e 2 e 3 gennaio. In programma anche il Mercato degli Elymi con prodotti a km zero, un campus natalizio per bambini dai 6 agli 8 anni e visite guidate durante le festività per scoprire i segreti del celebre tempio incompiuto.

A Custonaci, torna uno degli appuntamenti più amati: alla Grotta Mangiapane rinasce “Il presepe vivente di Sicilia”, con oltre cento figuranti, dal 25 al 28 dicembre e dal 3 al 6 gennaio.

Nel territorio del Parco archeologico di Selinunte, al Museo Baglio Florio, spazio alla grande musica con il piano recital “Bach-Liszt-Rosenblatt” di Kristina Miller (sabato 27 dicembre alle 18.30) e il concerto “Piazzolla Tango Nuevo” lunedì 5 gennaio.

Il resto della Sicilia: musei e parchi in festa

A Palermo, il Museo archeologico Salinas propone visite didattiche, laboratori creativi e approfondimenti sul dialogo interculturale legato al frammento del Partenone, mentre a Palazzo Abatellis sarà presentato al pubblico lo straordinario corredo equestre dei Viceré.

A Messina, apertura straordinaria e gratuita della mostra sul terremoto del 1908 al Museo Accascina, e a Tindari una rassegna natalizia tra convegni e installazioni simboliche.

Iniziative anche a Catania, Enna, Siracusa e Agrigento, con concerti, mostre di arte contemporanea, fotografia e installazioni visitabili fino ai primi mesi del 2026.

Per l’elenco completo degli eventi e gli aggiornamenti, la Regione consiglia di consultare la sezione “Eventi” del portale Sicilia Archeologica o i siti web delle singole istituzioni. Un Natale che, partendo da Trapani, attraversa tutta l’Isola e trasforma il patrimonio culturale siciliano in un grande palcoscenico diffuso.



