Istituzioni

» Dalla Regione
02/03/2026 14:00:00

Schifani  torna a Niscemi: consegnati i lavori sulla Regia Trazzera e i primi alloggi Iacp

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-03-2026/schifani-torna-a-niscemi-consegnati-i-lavori-sulla-regia-trazzera-e-i-primi-alloggi-iacp-450.jpg

Al via i lavori di rifacimento della Regia trazzera Niscemi–S. Michele di Ganzaria e consegnati i primi due appartamenti agli sfollati dopo la frana. Sabato mattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato a Niscemi per ufficializzare l’avvio degli interventi e per la consegna delle chiavi delle prime abitazioni ristrutturate.

 

Strada strategica, intervento in somma urgenza

I lavori di ripavimentazione riguardano un tratto di oltre sei chilometri della Regia trazzera che collega Niscemi alla SP12. L’arteria è considerata strategica: in caso di interruzione della SP11 rappresenta una via di fuga essenziale dal centro abitato e un collegamento fondamentale con la SS117 Gela–Catania.

L’appalto è stato affidato in somma urgenza tramite il Genio civile di Caltanissetta alla Lo Monaco Costruzioni srl di Casteldaccia. Nei giorni scorsi è stata eseguita la spianatura della sede stradale. I lavori, della durata prevista di circa 60 giorni, prevedono la stesura dell’asfalto con tappetino bituminoso, il rifacimento della segnaletica e interventi di messa in sicurezza. Il finanziamento complessivo ammonta a 890 mila euro.

«È un intervento necessario e urgente per assicurare i collegamenti con Niscemi, vista l’impraticabilità di altre arterie a causa della frana – ha dichiarato Schifani –. Non vogliamo isolare la città né fermare le imprese. Questa è una prima risposta concreta per garantire una viabilità alternativa efficace e sicura».

Il presidente ha inoltre annunciato che, attraverso la struttura commissariale, saranno messi in sicurezza e riqualificati anche altri tratti provinciali, tra cui la SP 82 e la SP 35, con un progetto esecutivo già pronto da otto milioni di euro.

 

 

 

Consegnati i primi due alloggi agli sfollati

Dopo la visita al cantiere, Schifani si è spostato in centro per incontrare i cittadini e raggiungere il Municipio, dove sono state consegnate le chiavi dei primi appartamenti Iacp ristrutturati.

Alla presenza del sindaco Massimo Conti, soggetto attuatore degli interventi per i residenti danneggiati, sono stati consegnati due dei tre alloggi disponibili a Niscemi. In totale gli appartamenti messi a disposizione sono 16: oltre ai tre a Niscemi, sei si trovano a Gela, quattro a Mazzarino e tre a Butera. Per questi ultimi la consegna è prevista nelle prossime settimane.

Il Comune pubblicherà a breve un bando per l’assegnazione delle abitazioni agli aventi diritto, secondo criteri di priorità.

«Non solo vicinanza, ma atti concreti e veloci – ha aggiunto Schifani –. Stiamo lavorando per snellire le procedure e dare risposte rapide alla comunità niscemese».

 

Il punto dopo la frana

A poco più di un mese dall’evento franoso che ha colpito la zona, il presidente della Regione ha fatto il punto sugli interventi avviati con il sindaco e le istituzioni locali. Presenti anche il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, e il coordinatore delle strutture impegnate nella gestione dei danni causati dal maltempo, Duilio Alongi.

Strade alternative e prime case disponibili: i due fronti su cui si muove l’emergenza Niscemi, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni del territorio e sulla necessità di garantire collegamenti sicuri e continuità per cittadini e imprese.

 









