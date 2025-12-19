Sezioni
Cultura
19/12/2025 08:55:00

Alcamo, si chiude Intrecci Narrativi con l’antologia “Vite”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/1766141860-0-alcamo-si-chiude-intrecci-narrativi-con-l-antologia-vite.jpg

Giungono al termine le proposte narrative della rassegna letteraria Intrecci Narrativi, a cura dell’Associazione per l’Arte: domani, venerdì 19 dicembre alle 18,30 al Castello dei Conti di Modica sarà presentata un’antologia di racconti dal titolo “Vite”. Si tratta di una pubblicazione frutto del corso di scrittura realizzato dall’Associazione per l’Arte nell’autunno del 2024, insieme a quattro importanti scrittori/docenti: Nadia Terranova, Marcello Fois, Tiziano Scarpa e Antonio Pascale, in sintesi attraverso il percorso laboratoriale di scrittura è stata prodotta un’antologia di racconti. Il valore aggiunto di questa pubblicazione è stata la revisione dei 19 racconti affidata ad una professionista dell’editing: Evelina Santangelo, fra le più importanti editor del panorama letterario nazionale. I racconti di ‘Vite’ saranno letti dagli attori Maria Teresa Coraci ed Enrico Stassi, accompagnati alla chitarra da Piero Pignatiello e dal vino della cantina Quignones Feudi Ducali.









