Cultura
19/12/2025 11:31:00

Fantasiose Bizzarrie: a Trapani focus sui tessuti del ’700 tra Sicilia e Toledo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/fantasiose-bizzarrie-a-trapani-focus-sui-tessuti-del-700-tra-sicilia-e-toledo-450.jpg

Si terrà venerdì 19 dicembre il secondo appuntamento di approfondimento sulla mostra Fantasiose Bizzarie in corso di svolgimento presso la Chiesa di Sant’Agostino a Trapani.

Questa volta il focus sarà sulla particolarità dei tessuti chiamati “bizzarre” di Toledo con l’intervento di Pilar Benito Garcia Capo dipartimento conservazione delle collezioni del Palazzo Reale di Madrid. Si tornerà a parlare di Sicilia e di questa particolare produzione tessile il 29 dicembre con don Piero Messana, direttore dell’ufficio diocesano per i beni culturali e Tommaso La Sala, designer di moda e costume. Gli incontri si terranno alle ore 18. La mostra inaugurata nel mese di agosto è stata promossa dal Museo diocesano di Trapani e realizzata da Piero Messana e Maurizio Vitella con l'allestimento di Vito Corte. In esposizione una selezione di parati sacri pertinenti al primo trentennio diciottesimo secolo, una particolare produzione di tessuti definiti poi 'Bizzarre' per le caratteristiche peculiari di questo tipo di produzione che dalla fine del 600, partendo da prodotti tessili particolarmente preziosi fabbricati a Venezia - i cosiddetti 'ganzi' - arrivano ai manufatti francesi degli anni 40 del XVIII secolo con il cosiddetto stile 'Revel”. Le opere in mostra sono 53 e provengono per la maggior parte da Erice, alcune da Calatafimi, un'opera da San Vito Lo Capo, una da Misericordia (Valderice), due dalla Cattedrale San Lorenzo; altre sono custodite dal Seminario Vescovile. La mostra sarà aperta regolarmente nel periodo delle festività natalizie ad eccezione del giorno di Natale con gli orari consueti: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’ultimo incontro di approfondimento si terrà l’11 gennaio 2026 con Maurizio Vitella dell’Università di Palermo.









