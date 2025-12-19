Sezioni
Cultura
19/12/2025 10:34:00

Natale a Calatafimi Segesta: presepe vivente, mercatini ed eventi per tutta la comunità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/natale-a-calatafimi-segesta-presepe-vivente-mercatini-ed-eventi-per-tutta-la-comunita-450.jpg

Calatafimi Segesta si prepara a vivere un Natale all’insegna della partecipazione e delle tradizioni, con un calendario di eventi pensato per coinvolgere l’intera comunità e accogliere visitatori di tutte le età.

Anche per le festività 2025-2026, l’Amministrazione comunale, insieme alla Pro Loco, alle associazioni locali e alle realtà del territorio, propone un programma ricco e variegato che trasforma la città in un luogo di incontro, condivisione e atmosfera natalizia. Cuore pulsante delle celebrazioni sarà ancora una volta il Presepe Vivente, appuntamento simbolo del Natale calatafimese e tra i più apprezzati del panorama siciliano. Organizzato dall’associazione “Calatafimi È” con il coinvolgimento di numerosi volontari, il presepe – più volte premiato negli anni – andrà in scena il 25, 26 e 27 dicembre e il 3, 4 e 6 gennaio, snodandosi tra le vie del centro storico. Un percorso suggestivo che, tra scene di vita quotidiana, costumi d’epoca e scorci illuminati, accompagna i visitatori in un viaggio nella tradizione e nella spiritualità del Natale. Accanto all’evento principale, il cartellone propone numerosi appuntamenti collaterali. Le festività si sono aperte con l’Accensione dell’Albero di Natale il 15 dicembre, seguita dal Concerto di Natale dell’Orchestra Didattica dell’Istituto Comprensivo Vivona, in programma il 18 dicembre. Ampio spazio è dedicato ai più piccoli, con giornate di animazione e gonfiabili previste il 26, 27 e 28 dicembre e il 3 e 4 gennaio, mentre il 27 dicembre sarà la volta della Caccia all’Uomo, pensata per coinvolgere i giovani. Il Canto di Natale del 28 dicembre e la Tombola Solidale del 30 dicembre completano un’offerta che unisce intrattenimento e solidarietà. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, la città sarà animata anche dai Mercatini di Natale, lungo un percorso incantato che attraversa via Garibaldi, e dall’Esposizione di Presepi, con installazioni artistiche dislocate in diversi angoli del paese. 

Tra le attrazioni più attese spicca il Presepe meccanico, capace di affascinare grandi e bambini con i suoi movimenti e giochi di luce. «Invitiamo tutti a partecipare con gioia e spirito di comunità – sottolineano il sindaco Francesco Gruppuso e l’assessore alla Cultura Piera Prosa – per rendere speciale questo Natale, costruendo insieme un’atmosfera di allegria, solidarietà e amore per il nostro territorio». L’Amministrazione ricorda che il programma potrebbe subire variazioni e invita a consultare gli aggiornamenti tramite il QR Code presente sulla locandina ufficiale.









