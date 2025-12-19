“Riscopriamo i Classici” alla Biblioteca Fardelliana: omaggio a Jane Austen il 23 dicembre

19/12/2025 10:08:00

Il 16 dicembre 1775 nasceva Jane Austen, una delle voci più autorevoli e amate della letteratura inglese di tutti i tempi. A duecentocinquanta anni dalla sua nascita, le sue opere continuano a parlare al presente, raccontando con ironia e profondità temi universali come l’amore, le convenzioni sociali, il ruolo della donna e il conflitto tra sentimento e ragione. Tra i suoi romanzi più celebri, Orgoglio e pregiudizio resta un capolavoro intramontabile, capace di affascinare generazioni di lettori e di ispirare ancora oggi riflessioni e riletture.

Proprio in occasione di questo importante anniversario, martedì 23 dicembre, alle ore 17.30, la Biblioteca “Fardelliana” di Trapani ospiterà un nuovo appuntamento del progetto “Riscopriamo i Classici”, dedicato proprio a Orgoglio e pregiudizio. Un incontro pensato per rileggere e approfondire uno dei testi simbolo della Letteratura inglese, attraverso un reading intenso e coinvolgente. A dare corpo e voce ai due personaggi principali, Elizabeth Bennet e il Signor Darcy, saranno Ornella Fulco e Giampiero Montanti mentre Stefania La Via guiderà il pubblico in un percorso tra i personaggi, i temi e il contesto storico-letterario dell’opera, mettendo in luce l’attualità del pensiero di Jane Austen e la modernità della sua scrittura. L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione dei grandi classici della Letteratura promosso dalla Biblioteca “Fardelliana” con l’obiettivo di avvicinare lettori di ogni età ai testi che hanno segnato la storia culturale europea.

Dopo gli importanti riscontri di pubblico di “A Christmas Carrol” di Charles Dickens e di “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, una nuova occasione per gli spettatori di ogni età per appassionarsi alla lettura e alle pagine immortali di grandi autori. L’ingresso al reading, ambientato nella sala “Fardella” della Biblioteca, è gratuito.



