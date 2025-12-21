Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
21/12/2025 13:02:00

Trapani. In crisi di astinenza devasta casa e minaccia tutti con un coltello: arrestato 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-12-2025/1766318500-0-trapani-in-crisi-di-astinenza-devasta-casa-e-minaccia-tutti-con-un-coltello-arrestato.jpg

Ha distrutto l’appartamento, terrorizzato la madre e lasciato in casa il padre gravemente malato di SLA, poi si è barricato sul balcone brandendo un coltello e minacciando di morte chiunque si avvicinasse. È finita con l’arresto di un uomo di circa 35 anni, fermato dalla Polizia a Trapani. 

 

Momenti di forte tensione che si sono vissuti nei giorni scorsi.

L’uomo, abituale assuntore di crack, sarebbe andato in escandescenze a seguito di una probabile crisi di astinenza, iniziando a distruggere l’appartamento davanti alla madre. La donna, terrorizzata, è riuscita a fuggire, ma è stata costretta a lasciare in casa il marito, gravemente malato di SLA.

 

Barricato in casa con un coltello

All’arrivo degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – che già in passato avevano avuto a che fare con l’uomo per episodi simili – il 35enne si era barricato in casa. Affacciandosi dal balcone, impugnava un grosso coltello da cucina, minacciando di morte chiunque tentasse di avvicinarsi o di entrare nell’abitazione.

Dopo una lunga e delicata opera di mediazione, i poliziotti sono riusciti a convincerlo a uscire. L’uomo è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza.

 

Il padre illeso, scatta il carcere

Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno verificato le condizioni del padre, che fortunatamente è risultato illeso.

Alla luce della gravità dei fatti, della pericolosità del soggetto e degli elementi di prova raccolti, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L’autorità giudiziaria ha quindi disposto per lui l’immediata custodia cautelare in carcere.

Un intervento complesso, che ha evitato conseguenze ancora più gravi e ha messo fine a una situazione di violenza domestica già nota alle forze dell’ordine.



Cronaca | 2025-12-20 15:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/sequestrato-un-altro-cellulare-nel-carcere-di-trapani-250.jpg

Sequestrato un altro cellulare nel carcere di Trapani

La polizia penitenziaria ha sequestrato nel carcere di Trapani un cellulare, completo di carica batterie e cuffie. È il secondo trovato nell’istituto in una settimana.  Nel carcere di Trapani sono stati circa 90 i cellulari...







Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 19/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765879385-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.jpg

Mazara si accende con la Notte Bianca T-ROC: shopping, musica,...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...