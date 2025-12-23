Sezioni
Cronaca
23/12/2025 10:50:00

Natale più sicuro nel Trapanese: rafforzati i controlli dei Carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/natale-piu-sicuro-nel-trapanese-rafforzati-i-controlli-dei-carabinieri-450.jpg

Più pattuglie sulle strade, maggiore presenza nei luoghi di aggregazione e un contatto diretto con i cittadini. In vista delle festività natalizie, il Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani ha disposto un rafforzamento capillare dei servizi di controllo del territorio per garantire sicurezza e serenità durante il periodo di maggiore afflusso di persone.

 

A partire dal 10 dicembre e fino ai primi giorni del nuovo anno, sono stati incrementati i servizi soprattutto nelle ore serali e notturne, con un aumento delle pattuglie su strada e l’impiego della Stazione Mobile dell’Arma.

 

I Carabinieri saranno presenti nelle piazze e nei centri storici non solo del capoluogo, ma anche dei principali centri della provincia, proprio nei luoghi maggiormente frequentati per lo shopping natalizio, gli eventi e gli incontri conviviali.

 

L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire reati e situazioni di rischio, dall’altro rafforzare la vicinanza dell’Arma alla popolazione, favorendo il dialogo e l’interazione diretta con i cittadini.

 

Una presenza visibile e costante che punta a garantire un clima di tranquillità durante tutto il periodo festivo, in un momento dell’anno in cui le città vivono più intensamente le loro strade e i loro spazi pubblici.

 

Un segnale chiaro: Natale sotto controllo, con più Carabinieri in strada per tutelare sicurezza e vivibilità.



