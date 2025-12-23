Sezioni
Cronaca
23/12/2025 08:11:00

Sicilia: maxi sequestro di prodotti natalizi contraffatti e fuochi illegali 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/sicilia-maxi-sequestro-di-prodotti-natalizi-contraffatti-e-fuochi-illegali-450.jpg

Oltre un milione di addobbi natalizi con falso “Made in Italy” e 8,5 quintali di fuochi d’artificio illegali. È il bilancio di due distinte operazioni condotte nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha intensificato i controlli in vista delle festività natalizie per contrastare la contraffazione e garantire la sicurezza dei consumatori.

Nel complesso, i finanzieri hanno sequestrato 1.020.000 articoli natalizi e 44.448 artifici pirotecnici, per una massa esplodente di oltre 176 chilogrammi, materiale potenzialmente molto pericoloso.

 

Falso “Made in Italy” sugli scaffali

Il primo intervento è stato eseguito dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Carini, che hanno controllato un noto centro commerciale, attivo anche attraverso promozioni sui social network, specializzato nella vendita di prodotti a basso costo.

Sugli scaffali sono stati trovati luci decorative, palle di Natale, accessori per alberi, stelle filanti, capelli d’angelo, elfi, giochi e addobbi vari, tutti esposti con indicazioni fuorvianti e incomplete sull’origine, tali da indurre il consumatore a credere che si trattasse di prodotti italiani.

Durante i controlli è emersa anche la vendita di altri 272.780 articoli non conformi alle normative di sicurezza: prodotti per la casa, attrezzature ginniche, articoli medicali e accessori vari privi degli standard qualitativi previsti a tutela dei consumatori.

Il responsabile dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per la commercializzazione del materiale sequestrato e sanzionato amministrativamente con una multa complessiva di 30 mila euro per i prodotti non sicuri.

Fuochi illegali nascosti nelle spedizioni

La seconda operazione è stata condotta dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano, che ha intercettato un ingente quantitativo di fuochi d’artificio illegali durante controlli mirati presso diverse ditte di spedizione.

Tra il materiale sequestrato non solo i classici artifici pirotecnici, ma anche ordigni che simulavano candelotti di dinamite, in grado di provocare detonazioni violentissime. Fuochi estremamente pericolosi non solo per chi li acquista e utilizza, ma anche per corrieri e operatori logistici, spesso ignari del contenuto delle spedizioni.

Anche in questo caso, un responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

 

Tutela dei consumatori e del Made in Italy

L’operazione rientra nell’attività istituzionale della Guardia di Finanza, impegnata nel contrasto agli illeciti economici, nella tutela del consumatore, in particolare dei minori, e nella difesa del Made in Italy, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio.

Come precisato dalla stessa GdF, i provvedimenti sono stati adottati sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari: per tutti gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

 

 



