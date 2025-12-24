UNICEF: un mese di promozione dei diritti dell'infanzia nel territorio trapanese
Promuovere, tutelare e rendere concreti i diritti di bambine, bambini e adolescenti: è questa la missione dell’UNICEF, l’Agenzia delle Nazioni Unite che, da oltre settant’anni, opera in tutto il mondo per garantire salute, istruzione, protezione e pari opportunità ai più piccoli, soprattutto nei contesti di maggiore vulnerabilità.
Nel territorio trapanese, tale impegno ha trovato espressione in un intenso mese di attività di advocacy e sensibilizzazione promosse dal Comitato provinciale di Trapani per l’UNICEF, presieduto da Mimma Gaglio.
Un programma ricco e articolato, pensato per diffondere la conoscenza della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e per rafforzare una cultura della cittadinanza attiva, fondata sul rispetto, sulla solidarietà e sulla pace.
Protagonisti delle iniziative sono stati bambine e bambini, ragazze e ragazzi delle scuole appartenenti alla rete UNICEF, coinvolti in percorsi educativi, attività didattiche e laboratoriali finalizzate a stimolare la riflessione sui diritti, sui valori civici e sul ruolo attivo che ciascun giovane cittadino può esercitare all’interno della comunità.
Particolare attenzione è stata riservata, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, all’articolo 31 della Convenzione ONU, che sancisce il diritto al gioco, al riposo e alla partecipazione ad attività ricreative adeguate all’età.
Grazie alla preziosa collaborazione dei docenti, gli studenti hanno approfondito i valori olimpici di amicizia, rispetto e impegno, riconoscendoli come fondamento non solo dello sport, ma di ogni esperienza educativa e relazionale.
Non sono mancate riflessioni profonde e partecipate sui diritti dei bambini che vivono nei Paesi colpiti da guerre e conflitti armati.
Alcuni studenti e studentesse hanno affrontato in modo consapevole il tema della pace, ponendo l’attenzione sulle condizioni di vita dei minori nei contesti di emergenza e sul ruolo della comunità internazionale nella loro protezione.
Numerosi istituti scolastici hanno inoltre sostenuto concretamente il programma UNICEF di lotta alla malnutrizione infantile, una delle principali cause di mortalità e di compromissione dello sviluppo nei bambini.
Attraverso piccoli ma significativi gesti di solidarietà, è stato possibile contribuire a portare cibo terapeutico, cure sanitarie, istruzione e protezione laddove il bisogno è più urgente.
Importante anche il sostegno dei club service del territorio: il Kiwanis Saturno di Trapani e la Fidapa di Salemi hanno aderito all’iniziativa del “regalo sospeso”, destinando doni a bambini e bambine ospedalizzati o accolti in case famiglia protette, rafforzando così il valore della comunità solidale.
Anche quest’anno, inoltre, si è celebrata la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza con l’iniziativa “Go Blue”, realizzata insieme all’ANCI.
Le Amministrazioni comunali sono state invitate a illuminare di blu un monumento o un edificio simbolico della propria città, per richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU e sul ruolo fondamentale degli enti locali nella loro promozione.
“Il nostro auspicio – ha dichiarato la presidente Mimma Gaglio – è quello di contribuire a diffondere la cultura e la consapevolezza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in un’ottica di collaborazione con le Amministrazioni, le istituzioni scolastiche, i club service, le associazioni e gli enti del Terzo settore. A tutti loro va il nostro ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nell’accogliere le nostre proposte e nel sostenerne la realizzazione”.
Il nuovo anno si aprirà con numerose iniziative che vedranno la partecipazione attiva di bambini, bambine e adolescenti. Tra queste, è prevista anche una manifestazione di rilievo dedicata al tema dei diritti nell’arte contemporanea e alla pace, in vista di Gibellina Capitale italiana dell’Arte Contemporanea: un ulteriore tassello di un impegno che, partendo dal territorio, guarda al futuro dei più giovani come bene comune da tutelare.
