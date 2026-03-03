Alcamo, il 9 marzo flash mob “Libera”: scuole e cittadini al murales per l’8 marzo

03/03/2026 16:23:00

Alcamo celebra la Giornata Internazionale della Donna con il flash mob “Libera”, in programma lunedì 9 marzo dalle 10.30 alle 12.30 nel quartiere Maria SS. Ausiliatrice, nella piazzola del murales “Libera”.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta Pari Opportunità del Comune di Alcamo, in collaborazione con l’Ufficio dei Servizi Sociali, ed è rivolta alle scuole e all’intera cittadinanza.

L’appuntamento al murales “Libera”

Il flash mob si svolgerà accanto al murales “Libera”, realizzato nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana Urban Sunrise, finanziato con fondi PNRR e promosso dall’Amministrazione comunale.

Un’opera che unisce arte, territorio e partecipazione civica, diventata simbolo di un quartiere e punto di riferimento per iniziative culturali e sociali.

Il coinvolgimento delle scuole

Protagonisti della mattinata saranno le studentesse e gli studenti degli Istituti Comprensivi di Alcamo, coinvolti in momenti di riflessione, sensibilizzazione e performance artistiche dedicate ai temi della libertà, del rispetto e dell’inclusione.

L’evento si svolgerà in presenza con una rappresentanza di alunni della scuola secondaria di primo grado presso il murales, mentre parallelamente si terranno attività in rete all’interno degli istituti partecipanti, per garantire la massima inclusione.

Presente l’artista Igor Scalisi Palminteri

Alla manifestazione parteciperà Igor Scalisi Palminteri, autore del murales e rappresentante dell’associazione palermitana Sperone167 ETS, impegnata da anni in progetti di arte pubblica in contesti fragili.

La sua presenza rafforza il valore dell’arte urbana come strumento di rigenerazione sociale e dialogo tra generazioni.

Le dichiarazioni

“Il Flash Mob ‘Libera’ – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Baldo Mancuso – rappresenta un momento di partecipazione attiva e consapevole, dove istituzioni, scuola, arte e comunità si incontrano per affermare una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza, sull’inclusione e sulla libertà”.

La presidente della Consulta per le Pari Opportunità e l’uguaglianza di genere Anna Alcamo sottolinea: “Celebrare l’8 marzo vuol dire portare avanti la lotta per i diritti delle donne, ponendo l’attenzione sull’uguaglianza di genere, sulla discriminazione professionale ed economica e sulla violenza contro le donne. In una sola parola, vuol dire impegnarsi ogni giorno per una donna libera”.

L’“Angolo della Cultura” e la raccolta libri

Nel corso della mattinata sarà inaugurato l’“Angolo della Cultura”, uno spazio di lettura a cielo aperto realizzato con materiali di recupero: un divanetto, una piccola libreria e una pianta simbolica, l’euforbia.

L’euforbia, scelta per la sua capacità di crescere anche in ambienti difficili, rappresenta resilienza, forza e protezione.

Sarà inoltre avviata una raccolta di libri usati di narrativa per ragazzi, con il contributo della cittadinanza, per promuovere la cultura come strumento di libertà e crescita condivisa.

Un video collettivo

La giornata si concluderà con la realizzazione di un video collettivo che sarà pubblicato sui canali istituzionali del Comune, della Consulta Pari Opportunità e degli istituti scolastici partecipanti.

Un’iniziativa che mette insieme arte, scuola e comunità per trasformare l’8 marzo in un impegno concreto e condiviso.



