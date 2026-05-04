Manca l'acqua il 5 e il 6 maggio in diversi comuni del Trapanese. Ecco quali

04/05/2026 20:10:00

Stop all’erogazione idrica tra il 5 e il 6 maggio in diversi comuni del Trapanese. Siciliacque ha comunicato l’interruzione dell’esercizio degli acquedotti Garcia e Montescuro Ovest (ramo basso) a partire dalle ore 6 di lunedì 5 maggio 2026.



Il disservizio è legato a una serie di interventi di manutenzione programmata: quattro riparazioni sull’acquedotto Garcia nelle contrade Gulfotta e Santannella, nel territorio di Sambuca di Sicilia, e altri due interventi su manufatti di scarico lungo la linea Torretta–Inici.



Durante la sospensione saranno eseguiti anche lavori collegati a progetti finanziati con il PNRR, tra cui l’installazione di una nuova centrale di pompaggio e il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale, con interventi destinati a migliorare l’approvvigionamento per diversi comuni, tra cui Mazara, Petrosino e Marsala.



Per quanto riguarda il ripristino del servizio, Siciliacque ha diffuso un cronoprogramma:



Trapani (frazioni Fulgatore e Ummari): entro le ore 18 del 6 maggio;

Erice (centro storico, San Giovannello Soprano, Pegno, Milo, Ballata), Paceco e Buseto Palizzolo: entro le 18 del 6 maggio;

Valderice: entro le ore 20 del 6 maggio;

Custonaci: entro le ore 22 del 6 maggio.



Possibili disagi sono quindi previsti per oltre 24 ore, con tempi di normalizzazione che potrebbero variare in base alla riattivazione delle condotte e alla ripresa della pressione nella rete.



