Nouveau drame redouté en Méditerranée centrale : un bateau parti de Libye aurait sombré...

26/12/2025 04:13:00

On redoute une nouvelle tragédie en Méditerranée centrale. Une embarcation transportant environ 116 à 117 personnes, partie de Libye, aurait fait naufrage il y a quelques jours sans que des secours rapides n’aient été déclenchés. L’alerte a été lancée par Alarm Phone, l’organisation qui gère une ligne d’urgence pour les migrants en difficulté en mer.

Selon l’ONG, le bateau avait quitté Zuwarah dans la soirée du 18 décembre avec 117 personnes à bord. Après le départ, toute trace de l’embarcation aurait été perdue. Un seul survivant aurait été secouru dans les jours suivants par un pêcheur tunisien.

« Contre le silence et l’indifférence des autorités, nous exigeons des réponses. Les familles qui recherchent leurs proches disparus ont droit à la vérité », a déclaré Alarm Phone, qui craint que le naufrage ait eu lieu quelques heures seulement après le départ.

L’alerte avait déjà été donnée le 19 décembre. À 14 heures ce jour-là, Alarm Phone affirme avoir été informée de la présence du bateau en mer et avoir tenté à plusieurs reprises, sans succès, de le contacter via téléphone satellite. Bien qu’aucune position GPS précise ne soit disponible, l’organisation dit avoir alerté les autorités compétentes ainsi que plusieurs ONG actives en Méditerranée.

Dans son communiqué, Alarm Phone indique également avoir contacté les garde-côtes italiens, qui auraient confirmé la réception du signalement par courriel, avant d’interrompre toute communication sans fournir d’informations supplémentaires. Les garde-côtes libyens, en revanche, auraient déclaré par téléphone n’avoir ni secouru ni intercepté aucune embarcation les 18 et 19 décembre.

Deux jours plus tard, dans la soirée du 21 décembre, l’ONG affirme avoir reçu des informations selon lesquelles des pêcheurs tunisiens auraient trouvé un homme seul à bord d’un bateau en bois. Le survivant aurait raconté être parti de Zuwarah deux jours plus tôt et être le seul encore en vie. Selon son témoignage, les conditions météorologiques se seraient rapidement dégradées quelques heures après le départ, avec des vents atteignant 40 kilomètres à l’heure.

Alarm Phone souligne que les informations sont encore en cours de vérification, mais réaffirme la crainte qu’il s’agisse d’un nouveau naufrage ayant causé des dizaines, voire plus d’une centaine de victimes. Un bilan qui, s’il était confirmé, alourdirait encore le décompte dramatique des morts sur la route migratoire de la Méditerranée centrale.

يُخشى وقوع مأساة جديدة في البحر الأبيض المتوسط الأوسط. فقد يُعتقد أن قاربًا كان يقلّ نحو 116 إلى 117 شخصًا، انطلق من ليبيا، قد غرق قبل أيام دون أن تُنفَّذ عمليات إنقاذ سريعة. وقد أطلقت التحذير منظمة «ألارم فون»، التي تدير خط طوارئ للمهاجرين المعرّضين للخطر في البحر.

وبحسب ما أفادت به المنظمة، فإن القارب غادر مدينة زوارة مساء 18 ديسمبر وعلى متنه 117 شخصًا. وبعد انطلاقه، انقطعت أخباره بالكامل. ويُعتقد أن ناجيًا واحدًا فقط تم إنقاذه في الأيام التالية على يد صياد تونسي.

وقالت «ألارم فون»: «في مواجهة صمت السلطات ولا مبالاتها، نطالب بإجابات واضحة. العائلات التي تبحث عن أحبّائها المفقودين لها الحق في معرفة الحقيقة»، مؤكدة خشيتها من أن يكون الغرق قد وقع بعد ساعات قليلة فقط من المغادرة.

وكان قد تم إطلاق الإنذار بالفعل في 19 ديسمبر. ففي الساعة الثانية ظهرًا من ذلك اليوم، تقول المنظمة إنها أُبلغت بوجود القارب في البحر وحاولت مرارًا، دون جدوى، الاتصال به عبر الهاتف الفضائي. وعلى الرغم من عدم توفر إحداثيات دقيقة للموقع، تؤكد المنظمة أنها أخطرت السلطات المختصة وعددًا من المنظمات الإنسانية العاملة في البحر المتوسط.

وفي بيانها، ذكرت «ألارم فون» أيضًا أنها تواصلت مع خفر السواحل الإيطالي، الذي أكد استلام البلاغ عبر البريد الإلكتروني، لكنه قطع الاتصال لاحقًا دون تقديم أي معلومات إضافية. أما خفر السواحل الليبي، فقد صرّح هاتفيًا بأنه لم يقم بإنقاذ أو اعتراض أي قارب خلال يومي 18 و19 ديسمبر.

وبعد يومين، مساء 21 ديسمبر، تقول المنظمة إنها تلقت معلومات تفيد بأن صيادين تونسيين عثروا على رجل وحيد على متن قارب خشبي. وأفاد الناجي بأنه غادر زوارة قبل يومين، وأنه الشخص الوحيد الذي بقي على قيد الحياة. ووفقًا لروايته، ساءت الأحوال الجوية بسرعة بعد ساعات من الانطلاق، مع رياح بلغت سرعتها 40 كيلومترًا في الساعة.

وتؤكد «ألارم فون» أن المعلومات لا تزال قيد التحقق، لكنها تشدد على مخاوفها من أن يكون هذا حادث غرق جديدًا أودى بحياة عشرات الأشخاص، وربما أكثر من مئة. وإذا تأكد ذلك، فسيضيف مأساة جديدة إلى الحصيلة الدامية للوفيات على طريق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط الأوسط.



